Галкина неожиданно заметили в роддоме

Появление знаменитости спровоцировало целую волну удивления. Персонал и роженицы выглянули посмотреть, какие люди решили "заглянуть на огонек". Тут же обнаружились и корреспонденты, с которыми Галкин решил поиграть в "съемочные гляделки".
Знаменитость заснял направившего на него камеру оператора и даже позволил себе с юмором отметить, что представители прессы с ним буквально на каждом шагу. Впрочем, о первоначальной цели своего визита Максим заявил несколько раньше. Он подчеркнул, что приехал лишь ради того, чтобы посмотреть, как все устроено, передает информационное агентство URA.ru.
"Я пока не собираюсь рожать, но не мог не посмотреть, как здесь все обстоит здорово," – рассказал комик. Любопытное видео он опубликовал в своих "Сторис" на личной странице в социальной сети "Инстаграм".
После посещения частного роддома при клинике "Мать и дитя" юморист отправился на концерт в Дом культуры "Нефтяник". Отметим, что на родине "тюменской матрешки" артист проведет совсем немного времени. Уже сегодня, 1 октября, у него запланировано выступление в Омске.
Впрочем, комментировать его Галкин пока отказывается. Корреспондентам источника удалось связаться со знаменитостью по телефону, однако артист отказался делиться информацией. "Извините, комментариев не будет, нет времени," – сказал Максим.
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