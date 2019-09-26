"Кто обидел Лизочку?": фотография грустной дочки Галкина растрогала народ

Девочка получила прозвище за то, что действительно практически постоянно находится в хорошем настроении. Тем не менее, было бы странно, если бы Лиза совсем не грустила. Видимо, руководствуясь этим фактом, ведущие фанатской странички юной красавицы в социальной сети "Инстаграм" опубликовали снимок, взволновавший поклонников.
В кадре дочь Примадонны жмется к кому-то (предположительно, к маме). Галкина кажется чем-то напуганной или расстроенной. Кажется, что малютка может расплакаться.
Поклонники Лизаветы начали выдвигать догадки, чем может быть обеспокоен ребенок. Кто-то посчитал, что всему виной вспышки фотокамер папарацци, другие предположили, что девочка вовсе не расстроена, а просто задумалась о чем-то важном.
"Лизонька устала от папарацци. Как же тяжело, когда ты все время под прицелом", "Ангелочек не расстроился, он думает!", "А что загрустила? Кто обидел ЛИЗОЧКУ (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", – высказались фолловеры дочери знаменитых родителей.
Впрочем, большинство отдали предпочтение добрым позитивным комментариям. Многие пожелали девочке всего самого доброго и хорошего.
"Как можно отказать такой красотке? НЕ ГРУСТИ, улыбайся всегда, тебе очень идет улыбка", "Кто обидел принцессу?😉 Ты прелесть, улыбнись скорей", "Не грусти Лизок ! Мы все тебя любим ! Улыбнись !" – добавили поклонники дочери Галкина и Пугачевой.
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