"Кто обидел Лизочку?": фотография грустной дочки Галкина растрогала народ

Дочь звездных родителей Елизавету Галкину часто называют маленьким солнышком. Пользователи социальных сетей привыкли, что юная кокетка практически постоянно улыбается и радует публику позитивом, однако недавно в интернете появилось фото грустной малютки.

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