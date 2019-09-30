"Носки с тапками?": маленькая дочь уколола немодного Галкина

В личном "Инстаграм" Максим Галкин опубликовал свежее видео. В кадре его дочь Елизавета демонстрирует новый наряд.
Девочка облачена в белый джемпер с алым принтом и короткие красные шорты, к которым пришит длинный клетчатый шлейф. "Шорты-юбка, чтобы спинку не дуло", – рассказывает об обновках Лиза Галкина.
После девочка интересуется у отца, будет ли он переодеваться. "Как ты считаешь, можно ли носить носки с тапками?" – спросил у наследницы Максим Галкин, а после указал на свои ноги.
Лиза на секунду задумалась, подбирая слова. "Носки с тапками? Никогда об этом не слышала", – язвительно отметила шестилетка. После девочка добавила, что носки можно было не надевать.
Отметим, что ролик вызвал много положительный эмоций у подписчиков Максима Галкина. Интернет-обыватели не скупились на комплименты девочке. Сам же юморист отметил, что Лиза растет деликатным ребенком.
"Какая она умница! Она умеет тронуть своей деликатностью и вниманием!!! ❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не перестаю ею восхищаться! Само очарование", "Получил, папа! Какая же она мудрая ! 👏", "Какой чудесный белокурый ангелочек❤️", – писали пользователи Сети.
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