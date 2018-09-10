Одурачившая россиян Гузеева перешла все границы

Лариса Гузеева разразилась возмущенным постом в соцсети. Телеведущей не понравились комментарии подписчиков под свадебными фотографиями ее сына. Актриса ответила им бранью.

Ведущая программы "Давай поженимся" попыталась завуалировать свое возмущение – что ей не очень-то удалось. Актриса "простила" поклонников, попутно обвинив их в хамстве.

"Началась новая рабочая неделя. Я всех прощаю за хамство под фотографиями свадебными моих детей. И вы меня простите, раз так раздражаю вас! Всего вам хорошего, доброго и счастья!" – написала Гузеева в Instagram.

Некоторые поклонники также не сдержали эмоций, заполнив аккаунт телеведущей гневными комментариями. Гузеева в долгу не осталась. "Недорогие недрузья, прошу вас, не пишите мне, что отписываетесь! Ну правда смешно! Представьте, заваливаюсь я к вам в дом непрошеная, и с порога – фу, вы меня разочаровааааали.... и я ухожу от вааас... Спасибо за понимание", - ответила актриса оппонентам.

Возмущение Гузеевой вызвала реакция поклонников на недавний ее пост, в котором она сообщала о свадьбе своего 26-летнего сына Георгия. Среди подписчиков нашлись и те, кому избранница наследника телеведущей показалась "неопытной простушкой". Фанаты раскритиковали новоиспеченную невесту и ее наряд, заявив, что наследник именитой актрисы мог выбрать более подходящую спутницу жизни. Отметили и расхристанный вид ее сына.

Ранее ведущая программы "Давай поженимся" признавалась, что сразу одобрила выбор сына и поддержала его, когда тот решил обзавестись собственной семьей. Теперь Гузеева с нетерпением ждет, когда молодожены объявят о пополнении в семействе, пишет Teleprogramma.pro.

В ответах на комментарии к свадебным фото Гузеева также призналась, что она не сваха, а просто актриса, которая ведет программу. Как писали Dni.Ru, громкое заявление вызвало бурю среди подписчиков знаменитости. Дело в том, что многие телезрители искренне верили в образ, который демонстрировала ведущая на экране. В ответ же дождались лишь оскорблений.

