Стало известно о необычном ребенке принца Гарри и Меган Маркл

Не успели принц Гарри и актриса Меган Маркл пожениться, как журналисты выдали новую информацию о паре. Репортеры поговорили с генетиком, чтобы выяснить, каким будет ребенок венценосных супругов.

Торжественное венчание британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялось 19 мая в Виндзорском замке. Церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.

По горячим следам, пока не утихли разговоры о наряде невесты и скандальном поведении одного из почетных гостей, прославленного футболиста Дэвида Бекхэма (он громко смеялся в церкви и жевал жвачку), журналисты решили выдать материал о будущем ребенке Меган и Гарри. Репортеры задались вопросом, как будет выглядеть малыш такой колоритной пары.

У отца Меган Маркл английские, ирландские и немецкие корни, у матери – афроамериканские. От родительницы ей передались темные кучерявые волосы и карие глаза, а от отца – относительно светлая кожа и европейский тип лица.

Что касается принца Гарри, он вылитый дедушка, копия супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа: пронзительные голубые глаза, ярко-рыжие волосы и открытая озорная улыбка. Генетик Евгений Лильин высказал мнение, что нет 100% уверенности в том, каким будет цвет глаз у ребенка молодоженов. А вот что касается кожи, с большей уверенностью можно полагать, что малыш окажется смуглым.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Май 2018 в 6:51 PDT

"То есть это уже не мулат, а квартерон, у которого четверть генов темнокожих предков. А ген темной кожи доминирует над геном светлой кожи, то есть он будет передаваться с большей вероятностью", – цитирует специалиста Life.ru. Скорее всего, ребенок окажется рыжеволосым, со смуглой кожей и темными глазами. По чертам лица он может быть похож на афроамериканца.