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Обиженный отец Меган Маркл отказался идти на свадьбу принца Гарри

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Отец невесты британского принца Гарри не приедет на свадьбу. Томас Маркл хочет оградить наследницу от разгорающегося скандала.
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Журналисты выяснили, что 73-летний мужчина заплатил папарацци за несколько подложных снимков. На одном Томас просматривает интернет-страницу со статьей о помолвке дочери, на второй находится на примерке у портного, на третьей знакомится с путеводителем по Британии, на четвертом занимается спортом.

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Раскрыть фиктивность этих кадров оказалось проще простого – специалисты подняли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что фотограф продал эти снимки за кругленькую сумму 100 тысяч фунтов – это около 8,4 миллиона рублей. Доподлинно неизвестно, делился ли папарацци деньгами с Томасом, передает Пятый канал со ссылкой на The Daily Mail.

В откровенном интервью Маркл рассказал журналистам, что шесть дней назад перенес сердечный приступ, но специально выписался из больницы, чтобы поехать на свадьбу. Ожидалось, что он поведет дочь к алтарю. Однако теперь Томас не появится на торжестве, сообщает портал TMZ.

  

Отметим, что принц Гарри неоднократно защищал тестя от нападок папарацци. Он попросил прессу не докучать отцу Меган Маркл. Мол, тот не привык к пристальному вниманию СМИ, поэтому ведет себя странно.

Свадебная церемония состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла – младшего, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшая актриса не позвала.

Автор: Руслана Алексеева15 мая 2018, 09:32
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