Семья Елизаветы II угодила в порноскандал

Пока фанаты королевской семьи ждут бракосочетания актрисы Меган Маркл и принца Гарри, журналисты выискивают сальные подробности прошлого возлюбленной королевского отпрыска. И находят: всплыла очередная пикантная деталь из жизни невесты.

В Букингемском дворце назревает очередной скандал. Британский таблоид The Sun уверяет, что много лет назад Меган встречалась с актером Саймоном Рексом, который в юности зарабатывал, снимаясь в фильмах для взрослых. По данным издания эти порно-ролики были ориентированы на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

ПО ТЕМЕ Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон

Друзья Маркл рассказали журналистам, что их встреча была одноразовой и состоялась в 2004 году. Пара сходила на одно свидание после совместной работы в ситкоме. Тогда Саймон был успешной моделью и начинал карьеру рэпера.

Публикация от @meghan_markle 7 Май 2018 в 5:49 PDT

Добавим, что это не первая пикантная подробность из биографии невесты принца, которая стала достоянием общественности. В недавнем прошлом в Сети активно муссировался слух о том, что Меган снималась во "взрослом" кино и якобы кадры из этих видео есть в широком доступе.

Несмотря на то, что эта информация не подтвердилась, консервативные граждане Соединенного Королевства пытались повлиять на решение Гарри жениться и создавали петиции против его невесты. Цель ходатайства заключалась в следующем – не дать американке стать полноправным членом королевской семьи, что в реалиях Великобритании означает, помимо привилегий и титулов, выполнение королевских представительских обязанностей, сообщает журнал Мarie Сlaire.