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Шоу-бизнес

Невеста принца Гарри отказалась от веры перед свадьбой

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: wikipedia.org
Невеста британского принца Гарри модель Меган Маркл прошла обряд крещения и приняла англиканскую веру из уважения к семье будущего мужа. Обряд проходил в Королевской капелле.
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Великобритания, а вместе с ней и весь мир, продолжает пристально следить за подготовкой к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. В очередной раз влюбленные заставили говорить о себе после того, как девушка в преддверии свадьбы решила сменить веру.

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Модель воспитывалась в протестантской семье, однако, по ее собственному признанию, из уважения к семье будущего мужа решила принять англиканство. Церемонию она попросила провести лично духовного главы Церкви Англии архиепископа Кентерберийского Джастина Велби, передает Daily Mail.

Обряд крещения занял 45 минут и проходил в Королевской капелле. Церемония тщательно охранялась от зевак – в ее детали были посвящены только несколько королевских помощников. Впрочем, сама Елизавета II до посещения обряда не снизошла. Не было и принца Уильяма. Зато почтили своим присутствием невесту принца Гарри его отец принц Чарльз вместе с женой Камиллой.

Отмечается, что официально необходимости в смене веры у Меган Маркл в преддверии свадьбы с принцем Гарри не было. Однако она сама выразила такое желание. Теперь влюбленные смогут обвенчаться в полном соответствии с традициями англиканской церкви.

Напомним, о своих планах связать себя узами брака принц Гарри и Меган Маркл объявили в ноябре 2017 года. Церемония назначена на 19 мая и должна состояться в церкви Святого Георга в Винздорском замке.

Отметим, что статус невесты столь высокопоставленной особы уже порядком утомил Меган Маркл: актриса переехала в  особняк своего возлюбленного, который расположен на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. Также Меган пришлось удалить все аккаунты в соцсетях, так как теперь ей придется рассказывать любую информацию о себе только через официальных представителей, как это подобает члену королевской семьи.

Автор: Геннадий Куприянов8 марта 2018, 14:37
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Откровенные фото невесты принца Гарри

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