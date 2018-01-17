Принц Гарри хочет свести невесту с любовницей

Свадьба принца Гарри все ближе. В СМИ просачиваются новые подробности грядущего торжества.

Одной из главных тем, которую обсуждает все английское общество, стала информация о том, что внук Ее Величества собирается пригласить на праздничную церемонию свою бывшую возлюбленную. Как сообщает английский таблоид The Sun, избранница принца Гарри Меган Маркл с Челси Дэйви. Девушка встречалась с отпрыском королевского рода с 2004 по 2009 годы.

Познакомились молодые люди еще в детстве: Челси училась в школе по соседству с учебным заведением принца. Однако роман между отпрыском королевского рода и уроженкой Южно-Африканской республики закрутился у нее на родине, куда принц Гарри приехал с визитом. После пяти лет отношений молодые люди смогли остаться друзьями. Некоторые зарубежные СМИ не исключают, что бывшие любовники до сих пор общаются.

Через некоторое время после разрыва с Челси, принц Гарри сошелся с актрисой и моделью Крессидой Бонас. Их отношения нельзя было назвать образцовыми: любовники постоянно рвали все связи, но потом роман начинался с новой силой. В итоге, в 2014 году, после очередного расставания они решили, что на этом пора поставить точку.

Публикация от chelsydavy (@chelsydavy) Май 30, 2015 at 5:52 PDT

Отметим, что статус невесты столь высокопоставленной особы уже порядком утомил Меган Маркл: актриса переехала в особняк своего возлюбленного, который расположен на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. Также Меган пришлось удалить все аккаунты в соцсетях, так как теперь ей придется рассказывать любую информацию о себе только через официальных представителей, как это подобает члену королевской семьи.

Кроме того, девушку начинает смущать постоянное внимание к своей персоне. "Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления со стороны требовательных родственников жениха. К тому же она не ожидала такого ажиотажа вокруг себя. Теперь она часто жалуется друзьям на то, что ее жизнь оказалась совсем не такой, какой она ее себе представляла", — поделился инсайдер с репортерами австралийского издания New Idea.