Маркл одобрила зверское кровопролитие на глазах толпы

В конце декабря в Британии начинается охотничий сезон. Жители королевства запасают к рождественскому столу оленину, мясо птицы и прочую дичь.

Охота во всех своих проявлениях является наидревнейшей традицией британских островов. Особой популярностью здесь пользуется убийство фазанов. В Англии это не просто отстрел дичи, а настоящий светский раут.

В загонной охоте на фазанов обязательно принимают участие члены королевской семьи. В этом году ружье начищали для принца Гарри. Однако монарший отпрыск заявил, что не приедет.

К слову, по информации от инсайдера, близкого к королевскому дворцу, герцога Сассекского не пустила жена – Меган Маркл. Экс-актриса устроила избраннику большой скандал, мол, не должен ее избранник участвовать в кровопролитии.

"Это отвратительная традиция", – заявила она супругу. Отметим, что Маркл ярая защитница прав животных. Герцогиня Сассекская не носит изделия из натурального меха и кожи, а также придерживается веганской диеты.

Однако в день открытия охоты, внук королевы все же появился. Герцог Сассекский сделал первый выстрел на глазах у собравшихся любителей дичи.

Пока Гарри резвился с друзьями в лесу, Меган проводила время с его семьей. Поговаривают, что супругу монаршего отпрыска вынудили поступиться своими принципами. В итоге она одобрила поход на это не очень этичное мероприятие. Об этом сообщает Radaronline.com.