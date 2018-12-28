Хмурый принц Уильям заткнул болтливую Меган Маркл

В британской прессе не первый день звучат сообщения о том, что герцогини Кембриджская и Сассекская никак не могут найти общий язык. Поклонники настаивают, что принц Уильям и Меган Маркл тоже находятся в напряженных отношениях.



Недавно члены монаршей семьи посетили рождественскую службу в церкви в Сандрингеме. Во время официального выхода в свет Меган и Кейт мило разговаривали друг с другом и все время улыбались. Но супруг Миддлтон вел себя совсем недружелюбно в такой важный день. Когда бывшая актриса повернулась к нему, чтобы что-то сказать, Уильям проигнорировал беременную герцогиню и стал поправлять шарф. Неприятный эпизод успели заснять папарацци и опубликовать в Сети.

Пользователи раскритиковали поведение сына принца Чарльза. "Это грустно, что Уильям проигнорировал слова Меган Маркл. Было видно, что она обратилась именно к нему!" – сказал один комментатор. "Уильям полностью поглощен своим шарфом!" – добавил другой. Кто-то спросил, а нравится ли ему вообще герцогиня. Но среди них оказались и пользователи, которые выступили в защиту Уильяма, и заявили, что никакой вражды между ними нет.

Ранее появились слухи о том, что братья поссорились из-за Меган Маркл. Уильям считал, что отношения Гарри и бывшей актрисы развиваются слишком быстро. Младший сын принцессы Дианы познакомился с будущей супругой в июле 2016 году и спустя год сделал ей предложение. "Герцог Кембриджский полагал, что достаточно близко общается с братом, чтобы выразить свои сомнения", – пояснил Daily Mail источник, близкий к королевской семье.

Елизавета II настояла на том, чтобы они прекратили вражду в рождественские праздники. "До этого королева и принц Чарльз старались не вмешиваться в их конфликт. Но потом они потребовали, чтобы во время праздников вся семья собралась вместе. Две пары должны были зайти в церковь, как и в прошлом году. Да, это выглядело очень странно после всех событий, что произошли за последние 12 месяцев", – заключил он.