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Шоу-бизнес

Отвергнувшая отца Маркл навлекла на себя гнев

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Для герцога и герцогини Сассекских уходящий год был непростым, несмотря на яркие события. По мнению королевского эксперта, новость о конфликте Меган Маркл с отцом испортила репутацию бывшей актрисы. 
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Церемония бракосочетания Меган с принцем Гарри состоялась в мае 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Спустя пять месяцев супруги сообщили, что ожидают рождения первенца. Они даже выбрали место, где будут воспитывать малыша: в следующем году пара переедет во Фрогмор-хаус в Виндзоре.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Писательница Пенни Джунор уверена, что влюбленные приносят радость везде, где появляются. "Куда бы они ни пошли, они везде излучают сказочный свет. Они оба очень приятные и очаровательные. К тому же Гарри обладает хорошим чувством юмора. Эта пара меняет лицо британской монархии. Недавно у них был блистательный тур по Австралии, Фиджи и Новой Зеландии. Речь принца во время открытия "Игр непобедимых" (соревнования для военных, ставших инвалидами. – Прим. ред.) стала настоящим триумфом. Он постоянно растет. А участие Меган в создании книги рецептов вместе с женщинами, пострадавшими от пожара в здании Grenfell Tower в Лондоне, произвело большое впечатление на общественность. Супруги прекрасно работают вместе", – пояснила она.

В то же время литератор отметила, что в последние месяцы поклонники королевской семьи стали относиться к паре иначе. Причиной тому стал конфликт бывшей актрисы с отцом. Джунор уверена, что Меган Маркл допустила ошибку, отказавшись восстановить отношения с Томасом. "Я считаю, что для герцога и герцогини это был непростой год. Они потеряли одобрение публики, которое было особенно сильным во время их свадьбы. По моему мнению, нежелание бывшей актрисы положить конец вражде с отцом стало большой ошибкой. Мы не знаем правду об их отношениях. Но Томас рассказывает журналистам, что его дочь перестала общаться с ним после церемонии. Этот конфликт принес большой ущерб ее репутации", – поведала она.

В британской прессе часто появляются сообщения, что Меган Маркл не смогла найти общий язык с Кейт Миддлтон. Также стало известно, что Уильям выразил свои сомнения по поводу будущей жены младшего брата. Джунор считает, что все эти "негативные истории" выставляют Гарри и Меган в плохом свете. "Это очень грустно, потому что на самом деле они отлично смотрятся вместе", – заключила она. 

Автор: Полина Крылова27 декабря 2018, 14:33
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