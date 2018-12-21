Дерзкая Маркл отказалась от помощи Елизаветы II

Британская королева не может положить конец конфликту герцогини Сассекской с отцом. Меган Маркл лично настояла на том, чтобы Елизавета II не вмешивалась в их отношения.

Отец бывшей актрисы продолжает приносить проблемы королевской семье после помолвки дочери с принцем Гарри. Он дал несколько телевизионных интервью, в которых открыто рассказал о своих отношениях с Меган и ее супругом. Мужчина также признался, что перед свадьбой он организовал фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги.

Недавно в британской прессе появились сообщения о том, что королева хотела вмешаться. "Елизавета II беспокоилась, что ситуация выйдет из-под контроля. Так и произошло. Букингемский дворец хотел подойти серьезно к решению этой проблемы. На этом настояла сама королева, поэтому ее придворные получили строгие инструкции по устранению конфликта", – поделился источник, близкий к монаршей семье.

Однако Меган Маркл заявила, что в состоянии лично прекратить вражду с отцом. Однако вместо того чтобы поговорить с Томасом, герцогиня стала игнорировать мужчину. "Она не хотела, чтобы Кенсингтонский дворец участвовал в решении конфликта, и надеялась справиться с ним сама", – добавил он.

В начале этой недели Томас обратился к бывшей актрисе в прямом эфире программы "Доброе утро, Британия". Он рассказал, что пытался связаться с Меган Маркл много раз, но она не отвечала на его звонки и сообщения. Мужчина не понимает, почему так происходит, так как он уже принес извинения за свои поступки.