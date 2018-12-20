Маркл и Миддлтон столкнули лбами перед королевой

Британская королева устроила рождественский банкет в Букингемском дворце. Среди гостей были Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Зара Тиндолл и Беатриса Йоркская.

Елизавета II ежегодно собирает всех членов семьи перед тем, как уехать в Сандрингемский дворец на праздничные каникулы до февраля. Это частное мероприятие, на которое не пускают фотографов. Тем не менее папарацци удалось заснять королевских особ перед торжественным ужином. Принц Эндрю, принцесса Анна, графиня Уэссекская Софи вместе с дочерью Луис первыми попали в объективы репортеров.

После них приехали герцог и герцогиня Сассекские. Меган Маркл сидела рядом с супругом и выглядела потрясающе. Затем журналисты увидели Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцогиня вела себя дружелюбно, много улыбалась и даже помахала фотографам. Принц Джордж и принцесса Шарлотта сидели позади вместе с няней. Этот ужин посетил в первый раз и самый младший ребенок супругов – принц Луи, который появился на свет в апреле этого года.

Это первое событие, где две герцогини были замечены вместе. В последнее время в британской прессе все чаще распространяются сообщения о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смогли найти общий язык из-за разных характеров. Супруга принца Уильяма даже назвала актрису грубой. Маркл посетила это мероприятие не в первый раз. В прошлом году она ужинала с королевой и другими членами монаршей семьи сразу после объявления о помолвке.