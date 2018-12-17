Мстительная Меган Маркл жестоко обошлась с отцом

Отец герцогини Сассекской рассказал, что его дочь перестала выходить с ним на связь после свадьбы с принцем Гарри. О своих отношениях с Меган Маркл он рассказал в программе "Доброе утро, Британия".

Томас Маркл не раз пытался поговорить с бывшей актрисой, отправил ей множество сообщений, но она продолжала его игнорировать. Теперь мужчина пришел на телевидение, чтобы обратиться к дочери перед всей страной. "Я очень тебя люблю, ты моя дочь, и я буду очень рад услышать тебя. Какие бы различия между нами ни существовали, мы сможем справиться с ними", – сказал он в эфире.

Томас должен был проводить Меган Маркл к алтарю во время свадьбы в мае 2018 года, но отказался, сославшись на плохое самочувствие. В то время он должен был пережить операцию на сердце. Вероятно, причиной его отсутствия мог стать скандал с папарацци. Незадолго до церемонии отец герцогини организовал фотосессию для СМИ и получил за нее большие деньги. Мужчину запечатлели в кафе, где он читал новости о Меган и Гарри, и в магазине, где портной снимает с него мерки для пошива одежды для церемонии.

Томас Маркл уже извинился перед дочерью, но до сих пор жалеет о своем поступке. "За тот случай я извинился уже сто раз. Я не думаю, что из-за той ситуации меня нужно осуждать или прерывать вот так отношения со мной", – передает его слова телеканал "360". Он отметил, что Меган Маркл обрекла его на слишком суровое наказание из-за одной "глупой ошибки".