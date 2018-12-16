"Меня любят бабушки": Размазанный Соловьевым Шаляпин странно оправдался

Известный теле– и радиоведущий Владимир Соловьев не понимает, почему Прохор Шаляпин более известен, чем настоящие герои России. В свою очередь, "непонятное существо", как назвал певца Соловьев, заявил, что его любят российские бабушки.

Кто эти люди и почему россияне должны знать об их существовании? – задался вопросом Владимир Соловьев в эфире своей программы на радио "Вести ФМ". Журналист не понимает, как получилось, что в нашей стране подобные личности известны больше, чем настоящие герои России.

"Я вчера в очередной раз включил Андрея Малахова. Скажите мне, пожалуйста, кто такой Прохор Шаляпин? Я единственное, что знаю про Прохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову, что это непонятное существо встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской", – сказал ведущий.

Что касается пассии Шаляпина – Цымбалюк-Романовской, то с каких это пор она стала пианисткой? Соловьеву известно лишь, что на нее подавал в суд Армен Борисович Джигарханян – "потому что она проявила себя омерзительно", отметил журналист.

"Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и не Шаляпин. Почему он Прохор Шаляпин? Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик. И кроме того, что это 35-летнее чудовище из Волгограда регулярно женится на разных гражданках разного возраста, которые всегда старше его", – возмутился Соловьев.

Прохор Шаляпин на журналиста за такой комментарий обиделся. Певец тут же вспомнил несколько приличествующих случаю изречений великих артистов – в частности, Людмилы Гурченко. "Если тебе плюют в спину - значит, ты впереди", – заявил певец. и добавил, что критика, хоть и неприятна, но ничего для него не значит. Ведь главный судья – народ!

"Меня любят все бабушки. Я вчера выступал в Бирюлево на дне района. Пришло 700 бабушек! Они меня любят и смотрят, как я веду "Прогноз погоды", – с гордостью отметил Шаляпин. И скромно добавил: он не виноват, что такой молодой и красивый – за что, кстати, на телевидении его тоже любят, пишет "Комсомольская правда".