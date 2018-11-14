Кейт Миддлтон явилась к принцу Чарльзу в образе принцессы Дианы
На праздничной фотографии представлены главные члены королевской семьи. Принц Чарльз, его супруга Камилла и принцесса Шарлотта сидят на скамейке, на коленях у наследника британского престола – принц Джордж. Гарри и Уильям с женами стоят за ними. Герцогиня Кембриджская держит на руках маленького принца Луи.
Для снимка Кейт Миддлтон надела темно-синее платье в горошек с белым воротничком. Многие поклонники королевской семьи обратили внимание, что ее наряд очень похож на платье, которое носила принцесса Диана. Они даже нашли доказательство – старую фотографию, где первая жена принца Чарльза разговаривает в комнате с личным секретарем Анной Беквит-Смит. Принцесса тогда тоже была в синем платье в горошек.
Это уже не первый пример того, как стиль принцессы Дианы стал вдохновением для герцогини Кембриджской. Когда она покидала больницу в апреле этого года после рождения принца Луи, надела красное платье с кружевным воротником. Она повторила образ принцессы Дианы, которая тоже выбрала красный наряд, когда впервые вышла на публику с принцем Гарри в 1984 году. А недавно герцогиня Кембриджская надела любимую тиару леди Ди на торжественный банкет с королем Нидерландов Виллемом-Александром.
Ранее один из королевских корреспондентов рассказал, что дети принца Чарльза всегда внимательно следят за информацией, которую о них публикуют. Отношение к прессе у них довольно формальное, его можно описать фразой "Спасибо Вам. Следующий". Принц Уильям и Кейт Миддлтон иногда специально портят снимки папарацци – они намеренно не смотрят в одну точку, когда их фотографируют.
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