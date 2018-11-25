Принц Гарри разлучился с беременной Меган Маркл из-за опасной болезни

Меган Маркл всерьез обеспокоена своим здоровьем. По этой причине герцогиня отказалась от тура по Замбии вместе с принцем Гарри.



Меган Маркл запомнилась мировому сообществу своими отношениями с принцем Гарри. Супруги держались за руки почти при каждом появлении в свет.

Однако теперь стало известно, что герцогиня разлучится с принцем Гарри на время ключевого зарубежного тура. Беременная Маркл решила пропустить визит в Замбию из-за проблем со здоровьем. Теперь принц совершит поездку в одиночестве.

Дело в том, что герцогиня посетила несколько мест, где есть риск заражения вирусом Зики. Теперь она не хочет подвергать себя риску, передает издание Express.

Ранее пресс-служба Кенсингтонского дворца сделала официальное заявление о помолвке принца Гарри и Меган Маркл 27 ноября 2017 года. Однако супруги не смогут вместе отпраздновать первую годовщину, потому что в этот день герцог Сассекский будет в Республике Замбия по важным политическим вопросам.

В Twitter Кенсингтонского дворца недавно появилось объявление о том, что младший сын принца Чарльза посетит Замбию 26-27 ноября по просьбе Министерства иностранных дел страны. Меган не присоединится к мужу в этой поездке.

Вероятно, пара уже отметила важную дату, так как Гарри сделал предложение Меган за несколько недель до официального заявления. 19 ноября этого года также исполняется полгода со дня церемонии бракосочетания в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Отпраздновать это событие супруги решили походом на ежегодное благотворительное шоу "Королевское варьете".