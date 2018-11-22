Беременная Меган Маркл попалась на подражании Кейт Миддлтон
Не секрет, что членам монаршей династии не нравился стиль Меган. По их мнению, она одевалась как голливудская звезда, а не аристократка.
Последний образ герцогини Сассекской говорит о том, что она все-таки правильно восприняла прежние претензии. 21 ноября Маркл появилась на благотворительном мероприятии в платье прямого кроя и пальто винного цвета, будто копируя Кейт Миддлтон во время третьей беременности.
Жена принца Уильяма надела пальто похожего оттенка. Отметим, что Меган Маркл ранее уже попадалась на подражании Кейт, выходя в свет в скромных нарядах.
Ранее представители королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены посетили прием фонда Royal Foundation в Лондоне. Пользователи Сети сравнили платья герцогинь. Для вечера Кейт выбрала ярко-красный наряд от Preen. А вот Меган Маркл переборщила со своим образом, придя в наряде с глубоким декольте. Она выбрала черное платье без бретелек и с V-образным вырезом.
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