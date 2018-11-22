Принц Гарри бежит от беременной Меган Маркл
Пресс-служба Кенсингтонского дворца сделала официальное заявление о помолвке принца Гарри и Меган Маркл 27 ноября 2017 года. Однако супруги не смогут вместе отпраздновать первую годовщину, потому что в этот день герцог Сассекский будет в Республике Замбия по важным политическим вопросам.
В Twitter Кенсингтонского дворца недавно появилось объявление о том, что младший сын принца Чарльза посетит Замбию 26-27 ноября по просьбе Министерства иностранных дел страны. Меган не присоединится к мужу в этой поездке.
Вероятно, пара уже отметила важную дату, так как Гарри сделал предложение Меган за несколько недель до официального заявления. 19 ноября этого года также исполняется полгода со дня церемонии бракосочетания в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Отпраздновать это событие супруги решили походом на ежегодное благотворительное шоу "Королевское варьете".
В прошлом месяце герцог и герцогиня Сассекские посетили Австралию, Новую Зеландию и Фиджи. Во время этой поездки они объявили о беременности Меган. После королевского тура жизнь супругов вернулась в обычное русло, они приступили к выполнению своих обязанностей.
Например, 21 ноября Маркл встретилась с выжившими в пожаре в здании Grenfell Tower, который произошел 14 июня 2017 года в Лондоне. Жертвами трагедии стал 71 человек, многие были выходцами из Африки и с Ближнего Востока.
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