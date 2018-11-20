"Зачем эти сопли на лицо": товарку Кейт Миддлтон обругали за странный вид

По мнению фанатов, Меган Маркл никак не может найти свой стиль. Товарка Кейт Миддлтон, ожидающая первенца, стала настоящей головной болью для стилистов королевского двора, полагают пользователи Сети.

Меган Маркл "трудный пассажир" для людей, одевающих членов королевской семьи. Для каждого придуман определенный образ, от которого те не отступают в течение многих лет.

По мнению большинства фанатов, супруге принца Уильяма довольно быстро нашли стиль: классические однотонные платья чуть ниже колена, сидящие по фигуре, с низом "полусолнце" или "солнце". При этом Кейт Миддлтон не отличается выдающимися физическими данными. По мнению заинтересованной общественности, она слишком худа и не имеет аппетитных форм. Спасение Кейт – в тонкой талии и обворожительной улыбке.

С ее товаркой Меган Маркл, сумевшей женить на себе принца Гарри, стилисты мучаются уже несколько месяцев. 37-летняя актриса тоже не может похвастаться соблазнительной фигурой, и ситуация усугубляется тем, что у нее нет талии. А после того как Меган забеременела, она, как выразились пользователи Сети, вовсе стала "тумбочкой".

Лишний раз это подтвердили фото Маркл с концерта Royal Variety Performance в театре "Палладиум" в Лондоне. На мероприятие Меган пожаловала в черно-белом топе, расшитом пайетками, и черной юбке в пол. Она вышла из автомобиля и проследовала к зданию, не набросив теплую одежду, а ведь на улице было холодно.

Это обстоятельство вкупе с нарядом у многих вызвало недоумение. "Даже если на машине, все равно легко оделась", "Смело она, судя по закутанному народу перед входом. Там совсем не жарко, зачем рисковать?", "Парикмахер ее явно филонит. Может, конечно, волосы сложные, и никто с ними справиться не может", "Очень странный наряд! В Лондоне сейчас тепло? Да и не красит он ее совершенно! Стала совсем квадратной, и платье это подчеркивает. Зачем ей выпускают эти сопли на лицо? Типа секси и романтично?" – задались вопросами фанаты.