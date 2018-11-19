"Мир не знает истины": сестра выдала все тайны Меган Маркл

Сестра Меган Маркл Саманта написала книгу о герцогине Сассекской. В произведении родственница пообещала рассказать "все-все" о жене принца Гарри.



Книге дали название "В тени герцогини". Она уже готова к публикации, однако издатель отложил выпуск до рождения первенца Меган Маркл. Видимо, так сестра решила поздравить герцогиню с рождением долгожданного малыша.

"В тени герцогини" раскроет все. Мир не знает полной правды. Я ничего не скрываю! От колыбельных до лжи – все это есть в моей книге. В книге рассказывается обо всем, что происходит за кулисами, о том, чего мир не знает", – заявила Саманта.

Пока полное содержание мемуаров хранится в тайне. Известно лишь, что в книге будут собраны факты о жизни семьи Маркл. О том, как брак Меган и Гарри повлиял на ее родственников. Отдельная глава будет посвящена отношениям герцогини с отцом. Саманта пообещала, что после прочтения мемуаров все узнают истинное лицо жены принца Гарри.

Ранее племянник герцогини Сассекской Тайлер Дули выступил на телевидении с заявлением. Мужчина сообщил, что семья Маркл разорвана, а виноваты в этом Меган и принц Гарри. Якобы до свадьбы в семействе все было спокойно, а с началом королевского романа начались размолвки. Самым большим ударом, который и разорвал семью в клочья, стала брачная церемония. Родственники Меган были обескуражены, не получив приглашения на торжество.