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"Мир не знает истины": сестра выдала все тайны Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Сестра Меган Маркл Саманта написала книгу о герцогине Сассекской. В произведении родственница пообещала рассказать "все-все" о жене принца Гарри.
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Книге дали название "В тени герцогини". Она уже готова к публикации, однако издатель отложил выпуск до рождения первенца Меган Маркл. Видимо, так сестра решила поздравить герцогиню с рождением долгожданного малыша.

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"В тени герцогини" раскроет все. Мир не знает полной правды. Я ничего не скрываю! От колыбельных до лжи – все это есть в моей книге. В книге рассказывается обо всем, что происходит за кулисами, о том, чего мир не знает", – заявила Саманта.

Пока полное содержание мемуаров хранится в тайне. Известно лишь, что в книге будут собраны факты о жизни семьи Маркл. О том, как брак Меган и Гарри повлиял на ее родственников. Отдельная глава будет посвящена отношениям герцогини с отцом. Саманта пообещала, что после прочтения мемуаров все узнают истинное лицо жены принца Гарри.

Ранее племянник герцогини Сассекской Тайлер Дули выступил на телевидении с заявлением. Мужчина сообщил, что семья Маркл разорвана, а виноваты в этом Меган и принц Гарри. Якобы до свадьбы в семействе все было спокойно, а с началом королевского романа начались размолвки. Самым большим ударом, который и разорвал семью в клочья, стала брачная церемония. Родственники Меган были обескуражены, не получив приглашения на торжество.

Автор: Алёна Нестерова19 ноября 2018, 08:15
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

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