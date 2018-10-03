Поклонники в панике: пропала тяжелобольная престарелая мать Гузеевой

После того как актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала тревожный пост о тяжелом состоянии мамы, поклонники переполошились. Друзья и знакомые атаковали звезду звонками и сообщениями. И она была вынуждена удалить резонансную публикацию из социальных сетей – не до того ей сейчас, чтобы общаться с людьми.

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