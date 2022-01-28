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Сериалы
Поддержал унижение россиянок: Шепелев влез в грязный скандал

Поддержал унижение россиянок: Шепелев влез в грязный скандал

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев вмешался в грязный скандал.
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В Сети продолжается обсуждение фразы о русской эскортнице, прозвучавшей в одной из серий проекта "И просто так" – продолжения культового сериала "Секс в большом городе". К дискуссии присоединился известный шоумен Дмитрий Шепелев.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Телеведущий не понимает, почему россиянки разозлились на создателей телепроекта. По словам Дмитрия, в Нью-Йорке много русских проституток.

"Какую-то девушку назвали "русской эскортницей". Ну, назвали и назвали", – рассудил Шепелев. Телеведущий считает, что сейчас настало "странное" и "обидчивое" время.

Как писали "Дни.ру", в восьмом эпизоде ленты "И просто так" героиня актрисы Сары Джессики Паркер интересуется, как ее молодая соседка смогла арендовать шикарные апартаменты в престижном районе города. Агент по недвижимости объясняет персонажу, что эта девушка русская и она занимается проституцией. Мол, в США россиянки часто работают в эскорте.

Зрителей из России диалог героев шоу оскорбил до глубины души. В защиту соотечественниц уже высказались певица Ольга Серябкина и блогер Лена Миро. "Попробовали бы они так черных женщин назвать, лесбиянок или, скажем, канадок. Сериал бы тут же запретили к показу", – отметила Лена в ЖЖ. Светская обозревательница уверена, что авторы ленты заранее знали, что обливают грязью представительниц целого народа, но все равно на это пошли.

Дмитрий Шепелев опубликовал свои рассуждения в формате "Сторис". Это, судя по всему, спасло его от шквала негативных комментариев и обвинений в том, что он поддержал унижение россиянок. Между тем в соцсетях сериала "И просто так" и его создателей жительницы России открыто выражают недовольство.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 11:43 Источник: popcornnews.ru ✓ Надежный источник
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