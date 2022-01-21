Коллеги по "Сексу в большом городе" забили последний гвоздь в крышку гроба Криса Нота

Актера Криса Нота вырезали из финала "И просто так" – продолжения сериала "Секс в большом городе". Герой артиста, Мистер Биг, должен был появиться в последнем эпизоде шоу. Из-за обвинили в сексуальном насилии и домогательствах, выдвинутых против Нота, продюсеры ленты немного перекроили сюжет – персонажа Криса убрали.
Другая звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон, общаясь с журналистами, прокомментировала решение авторов ленты вырезать Мистера Бига из финала. Актриса заявила, что за удаление Нота выступили все члены творческого коллектива. Против Криса на экране высказались актеры, сценаристы и продюсеры.
Изменения, говорит Никсон, не сильно повлияли на качество серии. Этому факту Синтия несказанно рада.
"Мы очень гордимся нашим шоу", – заявила исполнительница роли Миранды.
Исключение из финала "Секса в большом городе" – это последний гвоздь в крышку гроба карьеры Криса Нота. Ранее артист лишился работы в сериале "Уравнитель", в котором играл директора ЦРУ. Также от сотрудничества со звездой отказалось актерское агентство A3 Artists. Кроме того, бренд тренажеров Peloton удалил из Сети рекламный ролик с участием актера.
Нежелательной персоной Крис Нот стал после того, как несколько женщин обвинили его в насилии и приставаниях. Артист заявления предполагаемых жертв отрицает. Между тем его жена готовит документы для развода.