Умерла звезда сериала "Мухтар. Новый след"

Ушла из жизни артистка и педагог Зинаида Пасютина. Актриса скончалась на 74-м году жизни.
Пасютина 40 лет посвятила профессии, которую очень любила – выходила на театральную сцену, снималась в кино. В творческой копилке артистки десятки ролей.
Кроме того, Зинаида Михайловна занималась общественной деятельностью и наукой в БГУКИ, что в Минске. Мастер-классы артистки были популярны не только в Белоруссии, но в других странах.
Весть о кончине Пасютиной шокировала ее коллег. Актриса театра и кино на здоровье не жаловалась.
По словам сотрудников и студентов БГУКИ, Зинаида Михайловна была добродушна, отзывчива, обаятельна. Ученики ее очень уважали.
Причины смерти Зинаиды Пасютиной не разглашаются. Близкие, коллеги и студенты скорбят в связи со смертью артистки.
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