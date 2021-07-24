Копия беременной Арзамасовой повергла народ в шок

На днях звезда Лиза Арзамасова выложила в социальные сети архивную фотографию со своей мамой. Поклонники заметили, что они очень похожи.

Со своими подписчиками в "Инстаграме" артистка поделилась старой фотографией, на которой запечатлена ее мама в 28 лет и она сама, когда была еще совсем ребенком. Под постом появилось огромное количество комментариев о том, что артистка так похожа на свою маму в молодости, что многие даже подумали, что Лиза выложила свою же фотографию, но обработанную в стиле ретро. Некоторые назвали фотографию мистической и не сразу поверили своим глазам. “Какая-то мистика. Разве так бывает?”, “Я сначала думала, что это Вы” – удивляются подписчики.

Лиза родилась в марте 1995 года и выбрала профессию актрисы именно благодаря Юлии – своей маме. Она выложила резюме маленькой дочки на одном из сайтов для поиска молодых актеров и вскоре получила положительный ответ. Как только девочка попала на экраны, она полюбилась миллионам телезрителей. Все выделяли ее талант и харизму с самых ранних работ, но известность актрисе принес популярнейший сериал “Папины дочки”, где она сыграла роль вундеркинда Галины Сергеевны.

В 2021 году Елизавета продолжает успешную карьеры актрисы, а несколько месяцев назад стало известно, что 26-летняя назад актриса, певица и телеведущая встречается с фигуристом и заслуженным мастером спорта России Ильей Авербухом. Пресса и поклонники долго обсуждали эту новость, которая для всех стала полной неожиданностью. Позже молодая пара поженилась и сообщила, что они ждут первого ребенка.