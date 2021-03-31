"Будет рядом, несмотря ни на что": решительная Энистон готова бороться за Питта до конца

Анджелина Джоли предоставит доказательства домашнего насилия со стороны экс-супруга. На сторону бывшего возлюбленного готова встать другая голливудская актриса.

По словам инсайдеров, сам актер находится в полной растерянности и не понимает, что ему делать. Он не ожидал такого шага от бывшей возлюбленной и никак не мог подумать, что против него дадут показания и наследники. Отметим, после непростого развода пары Брэд Питт признался, что он страдал алкогольной и наркотической зависимостью, но после реабилитации все нормализовалось.

Через несколько лет после конфликта с Анджелиной Джоли артист принял решение помириться с предыдущей избранницей – Дженнифер Энистон. Она простила экс-возлюбленного, и они возобновили тесное общение. В новой драме Брэда и Анджелины она встала на сторону актера.

Источник подчеркнул, что актриса хотела, чтобы он знал: она "будет рядом, несмотря на ни на что". Энистон поддержала Питта и сказала, что, если дело дойдет до суда, она готова явится и дать показания. Она сообщила, что убеждена: он сделал бы то же для нее. Дело вовсе не в том, что пара снова вместе. Дженнифер просто искренне любит Брэда.

Поклонники весьма удивлены действиями Анджелины Джоли в этой ситуации. Никто не понимает, почему роскошная актриса вдруг решила припомнить что-то бывшему мужу. существует несколько версий. По одной из них, звезда просто все еще любит мужа и ревнует его к Энистон. По другой, она сильно обижена и хочет погубить карьеру артиста.

