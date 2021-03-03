Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
3 марта
Лента новостей
12:21
Погода в Москве установила семилетний рекорд
12:15
"Сил нет, умираю": крик души оказавшейся в реанимации экс-жены Аршавина
12:14
Пропавшую после страшной трагедии актрису Понизову ищут в монастырях
12:01
Шепелева будут судить за вывод миллионов со счетов Фриске
11:57
Названы самые крупные землевладельцы в России
11:39
"Всего выжимаешь в постели, дура!": оклемавшийся после реанимации известный актер обратился к жене
11:32
В России обсуждают новое повышение пенсий: кому положена прибавка
11:13
Коронавирус в России: суточный прирост заразившихся составил более 10 тысяч
11:09
"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете
11:06
Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу
11:01
Сгорел от рака: умер актер из сериала "Сваты"
10:43
Дневной сон оказался признаком редкого заболевания
10:32
До 300 тысяч рублей: какие специалисты получают самую высокую зарплату в Москве
10:25
Россия обогнала Европу по росту цен на продукты: названы причины
10:22
Молодая жена Петросяна резко отреагировала на сравнение с известной актрисой
10:21
Вьются: густая растительность Седоковой вызвала оторопь
09:38
Дрожжина скрывала от Цивина брак с известным уголовником
09:33
Губы в разные стороны: изувеченная экс-солистка "Тату" борется за лицо
09:02
"Потери будут сокрушительные": украинский министр призвал готовиться к развалу России
08:48
Держали под руки: тяжелобольной Зайцев не может ходить
08:43
Превращается в Гурченко: народ не узнал омолодившуюся Пугачеву
08:28
Cнова мама: 56-летняя Повалий сообщила о прибавлении в семье
06:24
"Я люблю тебя!": Тюльпанова вернулась к бывшему-любовнику после громкого скандала
04:34
Жена уличила Мамаева в новой измене
02:09
Виктория Боня вывела Ирину Шейк на чистую воду
00:14
Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"
21:52
На МКАД в аварии с четырьмя машинами пострадал человек
21:39
Шушкевич обвинил Лукашенко в обмане России: Использует Союзное государство в своих интересах
20:56
В Пермском крае объявили в розыск подозреваемого в тройном убийстве
20:06
Соцсети в России начнут предоставлять отчет об удалении запрещенного контента
19:21
В Петербурге при пожаре пострадал пожилой мужчина
19:17
"Не планирую": звезда сериала "Отель Элеон" отреагировала на слухи о беременности от Янковского
18:33
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
18:32
В США отказались от "перезагрузки" отношений с Россией
18:13
Московские врачи извлекли из желудка подростка килограммовый ком волос
17:54
Звезду сериалов "Ольга" и "Псих" депортировали после задержания и допроса
17:50
Киркорову и Баскову дали смачную оплеуху
17:17
Вещи покойной Жанны Фриске пустят с молотка
17:09
"Я всегда дрожу, но так еще никогда": бледная Арзамасова сообщила важную новость
17:07
В Раде потребовали провести новые выборы президента: Зеленский навешал лапши на уши украинцам
16:29
Двое москвичей умерли при загадочных обстоятельствах
16:29
Молодая актриса ответила на интерес принца Гарри
16:28
Лукашенко назвал брехней публикации политологов о его встрече с Путиным
15:51
Без лифчика интереснее: известный футболист втоптал Семенович в грязь
15:49
В центре Москвы на пешеходов с крыши упала глыба льда
15:39
Давид Манукян лишился огромной суммы из-за долгов
15:16
Баснословные деньги: Джоли безжалостно избавилась от дорогостоящего подарка Питта
15:14
Шок! Неизвестные вынесли вещи из квартиры Легкоступовой
14:34
Некоторые россияне получат право на дополнительный отпуск
14:31
Под Архангельском женщина пыталась сжечь собственную мать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
Зюганов отказался поздравлять Горбачева с 90-летием: Над ним должен был состояться трибунал
Изнасилованная Шурыгина распродает свои похабные фото за бесценок
Сериалы
"Всего выжимаешь в постели, дура!": оклемавшийся после реанимации известный актер обратился к жене

"Всего выжимаешь в постели, дура!": оклемавшийся после реанимации известный актер обратился к жене

Марк Горонок. Кадр из "Инспектор Купер-2" (2015)
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" отказывается разводиться с супругой. Актер Марк Горонок рассказал о проблемах, которые на него обрушились.
прочитано 350 раз

Не так давно артист был госпитализирован в реанимацию прямо из ресторана. Во время ужина с женой у звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Марка Горонока случился гипертонический криз. Тогда супруга актера, Анна Горонок, сказала журналистам, дескать, тот свалился с приступом из-за сильных эмоций. По словам женщины, в тот вечер она уличила его в изменах.

ПО ТЕМЕ

Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"

Звезда "Улиц разбитых фонарей" оказалась в реанимации после ссоры с женой

В свежем интервью оклемавшийся Горонок опроверг заявление избранницы. Артист отметил, что за столиком они обсуждали развод и судьбу их общей дочери. По словам Марка, он расстроился, узнав, что Анна не хочет отдавать ему ребенка. Ситуацию усугубил алкоголь. "Выпил пятьдесят граммов виски – и тут же свалился", – заявил актер сериала "Улицы разбитых фонарей".

Горонок подчеркнул, что информация о его изменах – выдумка. Артист добавил, что Анне постоянно мерещатся женщины легкого поведения рядом с ним. Марк заявил, что в интимном плане ему достаточно супруги. "Ты меня всего выжимаешь в постели, дура!" – обратился он к жене.

Горонок не хочет разводиться. Более того, он мечтает, чтобы Анна родила ему еще малыша.

Марк сообщил также, что избранница заблокировала его номер в смартфоне и поменяла замки в квартире. Артист долгое время не может увидеться с дочкой.

Сейчас звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" трудится в охранном предприятии. В кино для артиста пока работы нет. На сцену театра Марк Горонок выходит раз в месяц. Сериал, в котором он должен был сниматься, законсервировали из-за пандемии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 3 марта 2021, 11:39 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Зета-Джонс появилась на "Золотом Глобусе" с соблазнительным вырезом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Это мое дело": разъяренный Садальский сравнил слова Васильевой с надписями в туалете

Конфликт продолжается
Сериалы

Пропавшую после страшной трагедии актрису Понизову ищут в монастырях

Артистка не выходит на связь
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна резко отреагировала на сравнение с известной актрисой

Татьяна поделилась новым снимком

Шоу-бизнес

Превращается в Гурченко: народ не узнал омолодившуюся Пугачеву

Певица очень изменилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+