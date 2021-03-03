"Всего выжимаешь в постели, дура!": оклемавшийся после реанимации известный актер обратился к жене

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" отказывается разводиться с супругой. Актер Марк Горонок рассказал о проблемах, которые на него обрушились.

Не так давно артист был госпитализирован в реанимацию прямо из ресторана. Во время ужина с женой у звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" Марка Горонока случился гипертонический криз. Тогда супруга актера, Анна Горонок, сказала журналистам, дескать, тот свалился с приступом из-за сильных эмоций. По словам женщины, в тот вечер она уличила его в изменах.

В свежем интервью оклемавшийся Горонок опроверг заявление избранницы. Артист отметил, что за столиком они обсуждали развод и судьбу их общей дочери. По словам Марка, он расстроился, узнав, что Анна не хочет отдавать ему ребенка. Ситуацию усугубил алкоголь. "Выпил пятьдесят граммов виски – и тут же свалился", – заявил актер сериала "Улицы разбитых фонарей".

Горонок подчеркнул, что информация о его изменах – выдумка. Артист добавил, что Анне постоянно мерещатся женщины легкого поведения рядом с ним. Марк заявил, что в интимном плане ему достаточно супруги. "Ты меня всего выжимаешь в постели, дура!" – обратился он к жене.

Горонок не хочет разводиться. Более того, он мечтает, чтобы Анна родила ему еще малыша.

Марк сообщил также, что избранница заблокировала его номер в смартфоне и поменяла замки в квартире. Артист долгое время не может увидеться с дочкой.

Сейчас звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" трудится в охранном предприятии. В кино для артиста пока работы нет. На сцену театра Марк Горонок выходит раз в месяц. Сериал, в котором он должен был сниматься, законсервировали из-за пандемии.