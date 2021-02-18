Звезда "Улиц разбитых фонарей" оказалась в реанимации после ссоры с женой

Накануне артист проводил время с женой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. В разгар вечера супруги начали скандалить. Сильные эмоции спровоцировали у Марка Горонока повышение артериального давления.
Знаменитости вызвали бригаду медиков, которые, прибыв на место, приняли решение о госпитализации. Как сообщил журналистам друг артиста Вячеслав Смородинов, доктора диагностировали у звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" гипертонический криз.
Марк Горонок пока в больнице. Его поместили в реанимационное отделение. Сейчас артист стабилен, угрозы жизни нет. Между тем доктора отмечают, что ситуация прояснится только ближе к вечеру.
Как писали "Дни.ру", брак актера Марка Горонока трещит по швам довольно давно. В декабре 2020 года звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" сообщила, что планирует развестись с супругой.
Незадолго до этого артист и его мама попали в серьезное ДТП. Родительница знаменитости получила в аварии серьезные травмы и стала инвалидом. Увечья были и у самого Горонока. По словам Марка, супруга отказалась поддержать его в этот тяжелый момент.
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