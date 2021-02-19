Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" оказалась в больнице после ссоры с супругой. Жена актера Марка Горонока, Анна Горонок, рассказала о причинах конфликта.

Накануне актера госпитализировали в реанимацию прямо из ресторана. Рядом с мужчиной была его супруга Анна . Как позже выяснилось, у Марка Горонока случился гипертонический криз.

У звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" критически повысилось артериальное давление на фоне сильных эмоций. За столиком в ресторане жена сообщила Марку, что знает о его любовнице. Горонок болезненно отреагировал на заявление избранницы. Супруги сильно поссорились.

По словам Анны Горонок, сейчас жизни ее мужа ничего не угрожает. Состояние актера сериала "Улицы разбитых фонарей" стабилизировалось.

Анна и Марк вместе уже семь лет. Этот брак далек от идеала. Общаясь с журналистами, Горонок рассказала, что долгое время закрывала глаза на измены избранника.

Последней каплей для Анны стал звонок любовницы мужа. Побеседовав с соперницей, Горонок пришла к выводу, что супруг льет на нее грязь, выставляет в нехорошем свете. Дескать, после страшного ДТП, в котором пострадали артист и его мать, она самоустранилась, отказав в помощи.

"Я как раз-таки была единственным человеком, который отозвался, организовал сбор", – сказала Анна.

Супруга артиста решила подать на развод. Женщина мечтает о спокойной жизни. Анна Горонок собирается сосредоточиться на воспитании пятилетней дочери Елизаветы. Скандалы дома девочке явно не идут на пользу, считает Горонок. Супруга звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" любовницу мужа ни в чем не винит. Анна считает, что Марк слишком любвеобильный и это уже не исправить.