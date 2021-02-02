Пошло на пользу: Мельникова из Папиных дочек" собрала детей и уехала из дома

Звезда сериала "Папины дочки" отправилась с детьми за город. Актриса Дарья Мельникова насладилась отдыхом в компании малышей.

28-летняя актриса собрала детей – пятилетнего Артура и двухлетнего Марка – и уехала в подмосковный санаторий. Дарье Мельниковой, судя по всему, захотелось сменить обстановку.

Как призналась звезда сериала "Папины дочки", отдых ей понравился и пошел на пользу. Актриса не ожидала, что отпуск с детьми окажет на нее положительное влияние.

В поездке Мельникова многому научилась у отпрысков. Артистка начала получать удовольствие от самых обычных занятий. Дарья как будто заново окунулась в детство. Актриса на себе испытала все развлечения для малышей.

"Мне приз вручили – за стойкость", - сообщила "Папина дочка" в личном микроблоге.

Актриса поблагодарила персонал санатория за теплый прием и сказала спасибо добрым бабушкам, с которыми она познакомилась в учреждении. "Было круто", - резюмировала Дарья Мельникова.

Как писали "Дни.ру", ранее Дарья Мельникова призналась, что ощутила себя матерью только с появлением второго ребенка. До вторых родов звезде сериала "Папины дочки" казалось, что она только старший член семьи. Более того, актриса боялась первенца.