Пошло на пользу: Мельникова из Папиных дочек" собрала детей и уехала из дома

28-летняя актриса собрала детей – пятилетнего Артура и двухлетнего Марка – и уехала в подмосковный санаторий. Дарье Мельниковой, судя по всему, захотелось сменить обстановку.
Как призналась звезда сериала "Папины дочки", отдых ей понравился и пошел на пользу. Актриса не ожидала, что отпуск с детьми окажет на нее положительное влияние.
В поездке Мельникова многому научилась у отпрысков. Артистка начала получать удовольствие от самых обычных занятий. Дарья как будто заново окунулась в детство. Актриса на себе испытала все развлечения для малышей.
"Мне приз вручили – за стойкость", - сообщила "Папина дочка" в личном микроблоге.
Актриса поблагодарила персонал санатория за теплый прием и сказала спасибо добрым бабушкам, с которыми она познакомилась в учреждении. "Было круто", - резюмировала Дарья Мельникова.
Как писали "Дни.ру", ранее Дарья Мельникова призналась, что ощутила себя матерью только с появлением второго ребенка. До вторых родов звезде сериала "Папины дочки" казалось, что она только старший член семьи. Более того, актриса боялась первенца.
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Дети не успевают по предмету.
От вируса маски не спасают
Должна женщина слушаться мужчину?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме