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Сериалы
Свисают складки дряблого живота: костюмеры жестко подставили 56-летнюю звезду "Секса в большом городе"

Свисают складки дряблого живота: костюмеры жестко подставили 56-летнюю звезду "Секса в большом городе"

Актрису Сару Джессику Паркер нарядили в короткий топ.
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В Сети появились свежие кадры со съемок продолжения сериала "Секс в большом городе". Папарацци удалось запечатлеть как 56-летняя актриса Сара Джессика Паркер в образе своей героини Кэрри Брэдшоу выходит из дома и садится в машину под прицелом камер.

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Актриса облачена в лехенгу-чоли – традиционный праздничный наряд индийских и пакистанских женщин. Костюм, как правило, стоит из трех частей: длинной юбки, блузы и накидки. От последнего элемента Сара отказалась, заменив его черной сумкой-мешком с белым принтом.

Пользователям Сети наряд, подобранный для Паркер художниками по костюмам, не понравился. По мнению интернет-обитателей, блуза, обтягивающая бюст, слишком короткая. Топ акцентирует внимание на дряблом животе актрисы, открывает свисающие складки. Поклонники уверены, что костюмеры жестко подставили знаменитость. Дескать, актрисе на шестом десятке надо скрывать недостатки, а не подчеркивать их.

Впрочем, фанаты Сары Джессики Паркер надеются, что в кадр неидеальная часть ее тела не попадет. Остается уповать на талант операторов, умеющих снимать с нужного ракурса.

Напомним, премьера новых серий проекта "Секс в большом городе" состоится уже в декабре. Лента носит название And Just Like That. Она будет включать в себя десять эпизодов.

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Фото: AUG / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 17:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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