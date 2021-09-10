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Сериалы
Опустошенная Паркер из "Секса в большом городе" сообщила об уходе сына

Опустошенная Паркер из "Секса в большом городе" сообщила об уходе сына

Актриса Сара Джессика Паркер не скрывает эмоций.
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Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер рассказала, что последние семь дней опустошили ее. По словам 56-летней актрисы, ее первенец, 19-летний Джеймс, ушел из дома и теперь живет отдельно.

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Отпрыск знаменитости поступил в Brown University — это очень престижный частный университет. Теперь Джеймс будет жить в общежитии учебного заведения.

Паркер сообщила также, что ее младшие дети – близнецы Мэрион и Табита уже перешли в седьмой класс. Звезда "Секса в большом городе" отметила, что ее дом перестает быть уютным, когда дети выходят за порог. Думая о том, как быстро летит время Сара Джессика чувствует себя разбитой.

Также в личном инстаграм-аккаунте актриса опубликовала снимки подросших наследников. Сара Джессика Паркер редко делится фотографиями отпрысков, поэтому для поклонников это стало большим событием. Впрочем, знаменитость скрыла лица детей, запечатлев их со спины.

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Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Напомним, Сара Джессика Паркер вышла замуж за актера Мэттью Бродерика в 1997 году. Через пять лет после свадьбы актриса родила сына Джеймса. Спустя время супруги вновь задумались о пополнении. Шесть лет Паркер пыталась забеременеть и в итоге сдалась. Артистка прибегла к услугам суррогатной матери. В 2009 году у звезды сериала "Секс в большом городе" появились девочки-близняшки Мэрион и Табита.

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Фото: RW / MediaPunch via www.imago-imag / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 14:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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