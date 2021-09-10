Опустошенная Паркер из "Секса в большом городе" сообщила об уходе сына

Актриса Сара Джессика Паркер не скрывает эмоций.

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер рассказала, что последние семь дней опустошили ее. По словам 56-летней актрисы, ее первенец, 19-летний Джеймс, ушел из дома и теперь живет отдельно.

Отпрыск знаменитости поступил в Brown University — это очень престижный частный университет. Теперь Джеймс будет жить в общежитии учебного заведения.

Паркер сообщила также, что ее младшие дети – близнецы Мэрион и Табита уже перешли в седьмой класс. Звезда "Секса в большом городе" отметила, что ее дом перестает быть уютным, когда дети выходят за порог. Думая о том, как быстро летит время Сара Джессика чувствует себя разбитой.

Также в личном инстаграм-аккаунте актриса опубликовала снимки подросших наследников. Сара Джессика Паркер редко делится фотографиями отпрысков, поэтому для поклонников это стало большим событием. Впрочем, знаменитость скрыла лица детей, запечатлев их со спины.

Напомним, Сара Джессика Паркер вышла замуж за актера Мэттью Бродерика в 1997 году. Через пять лет после свадьбы актриса родила сына Джеймса. Спустя время супруги вновь задумались о пополнении. Шесть лет Паркер пыталась забеременеть и в итоге сдалась. Артистка прибегла к услугам суррогатной матери. В 2009 году у звезды сериала "Секс в большом городе" появились девочки-близняшки Мэрион и Табита.