Создатели продолжения "Секса в большом городе" перенесли дату премьеры

Хорошие новости для поклонников картины.

Продолжение сериала "Секс в большом городе" And Just Like That выйдет раньше, чем ожидалось. Интернет-сервис HBO Max обещал выпустить новые эпизоды не раньше декабря 2021 года, однако теперь говорит, что картина увидит свет уже осенью. Точную дату создатели озвучить пока не решаются.

Отметим, в последнее время киношники активно подогревают интерес аудитории к проекту. В Сеть постоянно попадают кадры со съемок шоу, созданные якобы случайно. Противоречащие друг другу подробности сюжета проекта And Just Like That постоянно "просачиваются" в СМИ, возбуждая любопытство фанатов истории.

Например, на днях резонансным стал ролик, в котором статисты, работающие на площадке нового "Секса в большом городе", облачены в траурные наряды – на мужчинах темные костюмы, а на женщинах черные платья и шляпки с вуалями в тон. Поклонники пришли к выводу, что киношники снимают сцену похорон, возможно, кто-то из героев картины умрет.

Напомним, в And Just Like That снимаются три звезды оригинального шоу – Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон. Четвертая актриса, игравшая героиню Саманту Ким Кэттролл, от участия в продолжении отказалась. Кэттролл не смогли заманить в проект даже высоким гонораром.