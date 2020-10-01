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Сериалы

"Чтобы так не сдавать в раннем возрасте": Виктория Боня оплевала звезду популярного сериала

Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня дает уроки гимнастики для лица. Российская знаменитость считает, что актеру из Аргентины Факундо Аране необходимо посетить ее курс.
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Знаменитость стала специалистом по фейсбилдингу. Виктория Боня в личном микроблоге показывает, как укрепить лицевые мышцы. Есть мнение, что эта методика замедляет старение.

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Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Звезда шоу "Дом-2", продвигая собственный курс, обратила внимание на звезд сериала "Дикий ангел" – 43-летнюю Наталию Орейро и 48-летнего Факундо Арана. Виктория намекнула, что аргентинские актеры могли бы выглядеть моложе. "Время порой беспощадно!" – написала Боня.

Заявление теледива подкрепила коллажем из нескольких кадров. Боня сравнила архивные фото Факундо и Наталии, созданные в конце 90-х, с относительно свежими их снимками.

Виктория подчеркнула, что уроки фейсбилдинга помогают не только женщинам, но и представителям сильной половины человечества. "Мужчины, чтобы так не сдавать в раннем возрасте, приходите ко мне на курс ''Лицо''!" - оплевала звезду "Дикого ангела" Боня.

Экс-жительница телестройки обещала, что упражнения, которые она покажет на своих уроках, помогут сохранить овал лица до 76 лет. К сожалению, Виктория Боня забыла предупредить, что у фейсбилдинга есть противопоказания, а по поводу его эффективности и полезности ведутся жаркие споры.

Автор: 1 октября 2020, 12:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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