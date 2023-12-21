В Кремле вручили премию "Марка № 1 в России"

После награждения победители премии поделись секретами своего успеха.



В Москве в Государственном Кремлевском Дворце состоялась 25-я церемония награждения лауреатов премии Марка №1 в России 2023. Проводниками зрителей в атмосферу праздника, а также в мир музыки, товаров и услуг стали Вячеслав Манучаров и Елена Максимова – именно они задали вечеру душевный и теплый тон.

Когда зрители заняли свои места, перед ними развернулся потрясающий музыкальный марафон. Юрий Антонов, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Группа Dabro, Сосо Павлиашвили, Земляне, Юлия Савичева, Александр Панайотов, Soprano Турецкого, Дмитрий Колдун, Родион Газманов, Евгений Кунгуров, Galibri&Mavik, Макс Лидов, Лада Дэнс, Лариса Гордьера, Александр Шалунов, Группа Сентябрь и многие другие артисты вышли на сцену и подарили зрителям незабываемые выступления.

После награждения победители премии поделись секретами своего успеха.

В номинации "Актриса" награду получила актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в фильме "Вызов", вышедшем на экраны в 2023 году. Снятый в космосе, он стал настоящей сенсацией: "Готовясь к роли, я прочитала все книги из киоска Центра подготовки космонавтов. Меня очень впечатлила история Алексея Леонова, который был не только космонавтом, но еще и художником. Мне очень приятно, что я победила в премии. Ведь эта победа – выбор зрителя. Люди смотрят твои роли и голосуют за тебя не просто так, не потому что ты такая сама по себе популярная, они оценивают конкретный результат. Всем молодым актерам, желающим успеха, я бы советовала верить себе и пребывать в любви. А еще – не "звездиться" и не отрываться от людей, зрителя, народа. Как вы заслуживаете внимания зрителя, так и зритель – вашего".

Знак качества и признание россиян получили бренды: Инвитро, Септолете Тотал, ZIC, StarLine, MacCoffee, realme, Фирменный пассажирский поезд "Красная стрела", Авторадио, Лента.ру, АИФ, ЭКО-культура, Мясницкий ряд, Бизнес Меню, Вятский, С.С.С.Р, Аскона, ОСНОВИТ, ГАММА, Умка, Сиалор, Филипок, БРОСКО и многие другие.

Станислав Зотин, заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании (Фирменный пассажирский поезд "Красная стрела"): "Я благодарю всех, кто отдал свой голос за поезд "Красная стрела", и, в первую очередь, наших пассажиров. Отдельные слова благодарности – работникам поездных бригад. "Красная стрела" сохраняет статус поезда номер один в стране уже более 90 лет. Уверен, что и дальше она будет оставаться эталоном комфортного железнодорожного путешествия".

Дмитрий Гостев, вице-президент realme Россия, рассказывает: "Премия, которой мы удостоились, очень важна для нас. Ведь realme – один из немногих глобальных брендов, который открыто заявляет: Россия – стратегически важный для нашей компании рынок. Мы здесь уже четыре года и за это время смогли многого добиться. Я уверен, что новые победы у нас впереди. Я благодарю потребителей за то, что они назвали нас лучшими. Добиться успеха нам помогло следование нашим главным принципам: при производстве смартфонов мы используем самые современные технологии и разработки, обеспечиваем высочайшую надежность устройств и предлагаем яркий дизайн и честные цены. Поэтому, друзья, если вам нужен хороший смартфон, смело выбирайте realme".

Мария Бочарова, президент Агропромышленного холдинга "ЭКО-культура": "Покупатель хочет разнообразия, ему нужен выбор – и этот выбор мы ему даем. Все больше людей ведут здоровый образ жизни, для многих свежие овощи и зелень – часть ежедневного рациона, поэтому вся наша продукция пользуется спросом. А вообще покупатель выбирает прежде всего вкус. Поэтому мы выбираем для выращивания те сорта, которые имеют самые лучшие вкусовые качества. И да, даже такое крупное производство, как наше, может быть экологичным. Мы применяем исключительно биологические методы. У нас идет естественное опыление шмелями. А защиту растений от вредителей обеспечивают специальные насекомые – энтомофаги. Простыми словами, полезные насекомые поедают вредных насекомых. Во всех теплицах много лет используются такие методы, они отработаны и дают хороший результат. Поэтому у нас нет необходимости использовать агрессивную химию. И мы ее не используем. Все наши работники, да и я сама, с удовольствием едим нашу продукцию, потому что на 100% уверены, мы все это знаем точно, наши вкусные томаты растут в идеальных условиях. Сам термин "защищенный грунт" обозначает, что овощи в теплицах в силу специфики отрасли надежно защищены от любых негативных факторов".

Эльвира Ольгина, Директор по маркетингу ООО "МПЗ Мясницкий Ряд", торговая марка "Мясницкий ряд": "Я думаю, что ядром успеха является бескомпромиссная приверженность к высоким стандартам качества нашей продукции, страсть к безупречному вкусу, качеству сервиса в магазинах, честное и открытое стремление удовлетворять потребности и ожидания покупателей. Наша победа – это результат высокого профессионализма сотрудников Компании Мясницкий ряд и, конечно, поддержки и доверия со стороны потребителей. Уверена, мы будем и дальше ежедневно радовать вкусными и свежими мясными продуктами. Ведь наш девиз – Гарантия вкуса Каждый день!".

Виктория Фролова, директор по стратегическому маркетингу компании "Кухня без границ" бренд "Бизнес Меню": "В рамках исследований рынка мы выявили, что большинство потребителей нашего бренда увлечены своим делом настолько, что не готовы надолго отвлекаться на приготовление еды. Однако при этом им важно питаться полноценно. Бизнес Меню – это полноценный обед с натуральным мясом и овощами, сохраняющими свои полезные свойства благодаря инновационной технологии SmartFresh. Бизнес Меню – это лучший выбор для лучших в своем деле".

Николай Курагин, генеральный директор АО "Вятич" (бренд "Вятский"), рассказывает: "Моя мечта – чтобы "Вятский" стал по-настоящему национальным продуктом. Для этого у нас все есть: доверие президента, озимая рожь, которая выращивается в суровых условиях и берет из земли все самое лучшее. А еще у нас есть коллектив, который уже 120 лет занимается любимым делом, поэтому, я уверен, мы добьемся своего и наш продукт всегда будет оставаться лучшим".

Сергей Савинов, генеральный директор сети С.С.С.Р. , считает награду заслуженной: "За последний год мы открыли три новых клуба, использующих IT-технологии. Суть ее в том, что вовлеченность персонала в процесс работы клуба минимальна. Там все автоматизировано и компьютеризировано. Консультации дают роботы. Они же помогают записываться на новые услуги. Мы идем в ногу со временем. Я советую приходить именно к нам, потому что мы используем все инновации и самые современные технологии, которые можно применять в фитнесе".

Бренд Askona в этом году победил сразу в двух номинациях. Это "Матрасы для здорового сна" и "Постельные принадлежности (подушки, одеяла для здорового сна)". "Мы заботимся не только о наших клиентах, но и об окружающей среде. Поэтому запустили инновационный и уникальный в своем роде проект по переработке подушек и матрасов, под девизом "Спите крепче на чистой планете", – рассказывает исполнительный директор розничного бизнеса в России и СНГ группы компаний "Аскона" Владимир Корчагов. – В наших магазинах есть специальные пункты приема подушек и постельного белья. А еще у нас есть сервис "утилизация" – когда при покупке нового матраса мы забираем старый и запускаем его в переработку на своем собственном заводе. За этот год мы переработали две тонны подушек и 16 тысяч матрасов".

Владимир Тодоров – главный редактор "Ленты.ру", директор по развитию медиа Rambler&Co поделился: "Аудитория нашего издания в этом году была стабильной. Но в случае каких-то ярких событий, она разумеется, сразу увеличивалась – люди хотели знать подробности и мнение экспертов. За самой свежей и актуальной информацией они приходили к нам. В целом наша география –Россия. Наша аудитория –от 14-ти до самого преклонного возраста. Это залог нашей стабильности и нашей силы. В 2023 году мы запустили новые спецпроекты, они все есть в одноименном разделе на нашем сайте – заходите и смотрите, приглашаю всех! Одна из самых замечательных наших идей – это второй сезон проекта, посвященных российским вооружениям, которые сейчас успешно применяются в зоне специальной военной операции".

"Аргументы и факты" – одно из самых тиражных изданий страны. "В то время как число печатных изданий уменьшается, а те, что остались, сокращают тиражи, "АиФ" сумел не только удержаться на плаву, но и активно развивается, – рассказывает первый заместитель главного директора "АИФ" Валерий Рукобратский. – Одна из причин в том, что примерно год назад мы изменили систему оплаты и мотивации наших журналистов. Больше зарабатывают те, кого активнее читают на нашем сайте, а лучшие материалы попадают в газету. Конечно, аудитория печатной и интернет-версии "АиФ" отличается. Те, кто читает газету, люди, как правило, более возрастные. Вместе с "АиФ" они были 1980-90-е, 2000-е. Газета – уже часть их жизни. Аудитория сайта – люди более молодые, для которых важен быстрый доступ к самой свежей информации. В следующем году мы планируем и дальше развивать цифровое направление. Еще несколько лет наш сайт по посещаемости был на 16-ом месте среди СМИ, а сейчас мы прочно в десятке. И планируем наращивать свое присутствие в информационном поле".

Олег Балыков, заместитель главного редактора "Авторадио", считает достижение закономерным. "Мы дружный сплоченный коллектив и верим друг в друга, верим в свои возможности и нашу аудиторию. А еще мы работаем с любовью, – рассказал Олег. – Да, много миллионов людей слушают нас не по радио, а в интернете. Подсчитать эту аудиторию, наверное, невозможно. Но при этом, я уверен FM-вещание сохранится. Ежедневно в России через приемники нас слушают около восьми миллионов человек. Еженедельно – более 20-ти миллионов человек: практически треть всей аудитории FM-радиостанций в России. "Авторадио" живет и активно развивается".

Впервые на главной сцене страны свои награды в индустрии товаров и услуг для детей получили лауреаты нового проекта МОЯ МАРКА №1. Премия не только отметила достижения компаний, которые предлагают качественную продукцию и услуги для маленьких потребителей, но и открыла двери для молодых талантов, помогла им раскрыть свой потенциал и стремление к новым высотам в творчестве. Лауреаты впервые вышли на главную сцену страны и получили заслуженные награды.

Лучшим брендом в номинации "Канцелярские товары" стала "ГАММА", получив очередное подтверждение признания потребителей и оказавшись в компании крупнейших игроков российского рынка товаров и услуг. "Секрет успеха прост: мы очень любим наш продукт, мы делаем его с душой и заботой о нашем клиенте. А среди них, как самые маленькие – детки, так и профессионалы, чьи полотна будут жить веками", – отметили в АО "Гамма"

Алексей Ракушин, директор ООО "Белая Мануфактура" (бренд "УМКА") рассказывает: "Я начинал свою карьеру как учитель химии в средней школе. И, видимо, так сложилась судьба, что создание бытовой химии для детей стало моим призванием. Сегодня я произвожу бытовую химию и косметику для детей, в том числе и для своих детей и внуков. И я очень хочу сказать всем родителям: самое главное, что нужно дарить своим детям – это любовь. Именно родительская любовь позволит им заложить основы своей будущей счастливой жизни. А бренд "УМКА" возьмёт на себя все ваши домашние хлопоты. Спасибо вам за доверие к нашей продукции!".

По мнению потребителей, награды удостоился "Сиалор". Территориальный менеджер производственной фармацевтической компании "Обновление" (Renewal) Артем Маринченко: "Получение столь высокой награды означает, что мы сумели соответствовать запросам наших потребителей. Премия нас не только радует, но и мотивирует на создание новых качественных препаратов. Спасибо вам, наши дорогие покупатели, желаю всем крепкого здоровья!".

Генеральный директор "Технолюкс" (бренд "Филипок") Жанна Таратова: "Мы начинали с импорта товаров, а потом поняли, что потребитель нуждается еще и в российских товарах с уникальными свойствами. Где русская зима там и русские валенки! А название "Филипок" появилось благодаря одноименному рассказу Льва Толстого про мальчика, который очень хотел учиться в школе и не испугался ходить туда по морозу. Я – многодетная мама и знаю, что дети любят подолгу гулять на улице, но им, конечно, важно не замерзнуть. И мы сделали самые теплые русские валенки "Филипок" для зимы".

В номинации "Семейное познавательное пространство" абсолютное большинство респондентов назвали "Москвариум" – самый крупный в России океанариум, расположенный на ВДНХ. "Мы благодарим всех, кто за нас голосовал на премии. Получить такую награду для всей нашей команды – это гордость и честь. А также подтверждение качества нашей работы, – сказала руководить центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер".

В номинации "Детский творческий коллектив" (Москва и Московская область) лучшим стал творческий центр Ангелины Шкарупиной "Броско". "В первую очередь "Броско" – это семья. Для наших детей Броско – это второй дом", – рассказала Ангелина Шкарупина. По словам Ангелины, в наше время, родители все менее амбициозны относительно творческого будущего своих детей. А дети же, наоборот, хотят иметь в своей жизни больше творчества. "Если 15-20 лет назад ко мне обращались родители с просьбой увлечь ребенка в танцы, то сейчас, наоборот, ко мне приходят дети с просьбой повлиять на родителей. Подростки просят убедить родителей – разрешить выбрать творческую профессию. Творчество открывает в людях умение думать масштабно и креативно. И это нужно понимать и всегда поддерживать в ребенке. Я бесконечно радуюсь тому, что в "Броско" приходят именно такие родители. Неординарные, увлеченные и понимающие, что именно за творческими людьми – будущее! Если мы все увязнем в цифрах, компьютерах и финансах, то человечество перестанет существовать. Останутся только бездушные роботы. А если этим будут заниматься ещё и люди, которые родились под творческой звездой, то вообще наступит крах человечества. Творчество – это дивиденды и вложение в будущее детей, семьи и нашей страны! Только избранные родители это понимают. Такую семью и объединяет "Броско"!

Кремлевский гала-концерт, в ходе которого чествовали победителей Национального конкурса лучших производителей товаров и услуг МАРКА № 1 В РОССИИ, смотрите 7 января 2024 года на канале ТВ Центр.