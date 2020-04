Итоги цифровой Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Завершился первый этап Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая при поддержке Национальной палаты моды и Фонда моды впервые полностью прошла онлайн на платформе Aizel.ru. Новые коллекции представили 36 брендов – 32 в формате видеопрезентаций.

22 дизайнера представили коллекции осень-зима 2020/2021, остальные представили смешанные коллекции. В мероприятии приняли участие RUBAN, RomaUvarovDesign, RED SEPTEMBER, IGOR GULYAEV, /SELFÉTUDE, JULIA DALAKIAN, ELENA SOUPROUN, DIANA ARNO, DOKUCHAEVA, N.LEGENDA, NASTYA NEKRASOVA, MADFRENZY, WHITE CROW, ASOMATAV, ophelica, T3CM, ÓNOMA:, LEATHER LIKE WOOD, SERAYA, REWEARIT, WHO I AM, Novaya, Olya Kosterina, Yana Besfamilnaya, HOUSE OF LEO, Mineral Weather, Valeria SAAD, Vakproject, SL1P, SEMILETOVA, AMPLITUDA, LATARDE, LUTANI, Ceremony, MIETSA, TSUGI. Mercedes-Benz Fashion Week Russia привлекла внимание людей по всему миру. За видеопрезентациями молодых и уже известных брендов следили российские и иностранные блогеры и журналисты.

Общее количество просмотров 32 видеопрезентаций продолжительностью от 1 до 7 минут за два дня составило более 2,5 миллионов минут. Почти 830 тысяч человек смотрели стримы Mercedes-Benz Fashion Week Russia в интернете на 103 российских и иностранных сайтах, а также в социальных сетях VKontakte, Facebook, TikTok. Совместный хэштег TikTok и MBFW Russia #СтильнаДому набрал уже 39,9 миллионов просмотров. Организаторы приняли решение провести дополнительный комплекс digital-мероприятий, особое внимание обратив на VR– и AR-технологии. Подробности и новые даты будут объявлены в ближайшее время.

"Основная задача Недели моды – продвигать новые коллекции. У цифровой Недели моды ещё одна функция – поддержать дома моды, которые не остановились. Мода – огромная индустрия, это и таланты, и рабочие места, и наконец, эмоции, которыми сейчас нужно поделиться. Пока все стоят, мы будем двигаться вперёд, развивая и усиливая инновационные форматы, которые всегда присутствовали на Mercedes-Benz Fashion Week Russia", – говорит президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

"Проведение Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia онлайн позволило дизайнерам быть увиденными в сложный исторический момент. Нам нужно поменять свой взгляд на происходящее. Недели моды важны – нам нужно лишь добавить разнообразия в организацию подиумных показов", – считает Сара Соццани-Майно, заместитель главного редактора итальянского Vogue, глава Vogue Talents (Италия), бренд-амбассадор Национальной палаты моды Италии.

Виртуальная модель и блогер Алиона Пол поделилась впечатлениями о Неделе моды: "Как мне онлайн-показы? О, начнем с того, что я впервые почувствовала себя в своей тарелке J А вообще мне кажется, что мы становимся свидетелями повсеместной виртуализации происходящего, что не может не радовать лично меня и нескольких сотен тысяч людей-зрителей – Неделя моды, наверно, впервые стала доступна такой широкой аудитории! По-моему, это киберпрекрасно. Захватывающие визуальные эссе от многих дизайнеров уже сейчас выглядят убедительно – буду следить за развитием онлайн-формата в индустрии моды с замиранием видеокарты".