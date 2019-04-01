Театр классического балета покажет "Спартака" в Кремле

В постановке примут участие народная артистка России Екатерина Березина (Аврелия), заслуженный артист России Николай Чевычелов (Красс) и заслуженная артистка России Наталья Огнева (Эвтибида). Партию Спартака исполнит Алексей Орлов.

Вождь восставших гладиаторов Спартак стал одним из главных балетных персонажей XX века, потеснив на сцене традиционных лебедей, виллис и сильфид. Знаменитый балет на музыку Арама Хачатуряна представлен в нескольких прочтениях. В оригинальной версии Наталии Касаткиной и Владимира Василева история Спартака разыгрывается в трагической и чувственной атмосфере эпохи Древнего Рима. "Спартак" стал одной из самых масштабных постановок Театра классического балета – шесть тонн уникальных декораций по эскизам Иосифа Сумбаташвили, 300 роскошных костюмов авторства Елизаветы Дворкиной, элементы настоящего римского боя, поставленные профессиональным каскадером Александром Малышевым, выразительная хореография и яркие образы создают на сцене грандиозное зрелище и захватывающую драму.

Благодаря Наталии Касаткиной и Владимиру Василеву первые в постановке "Спартака" использована музыка, хоть и написанная Хачатуряном для этого балета, но никогда ранее не включавшаяся в спектакли другими хореографами. Партитуру этих фрагментов руководителям театра эксклюзивно предоставили наследники композитора.

– На сцене чисто по законам современного музыкально-пластического шоу развивается представление на темы "Спартака", в котором есть и классический танец, и приемы боевых искусств, и намеки на римские игры, мистерии, сатурналии и театральные представления, – описывает спектакль историк балета, балетный критик Виолетта Майниеце.