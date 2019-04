Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День первый

"Больше чем Неделя моды". В "Манеже" стартовал новый сезон MBFW Russia. 12 показов в один день, модный универмаг и лекторий POP-UP SHOP, DJ SET: El Manuel (UMAKER), выступления музыкантов Cream Soda и Линды. В первый день Недели моды свои коллекции представили не только дизайнеры, давно обозначившие свое имя в индустрии, но и победители конкурса дизайнеров Global Talents при поддержке glo, организованного Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области.

Кроме универмага, в POP-UP SHOP проходят лекции и мастер-классы инфлюенсеров индустрии. Темы первого дня: "Тренды 2020 в моде и дизайне", "Работа стилиста на фрилансе", "IT в индустрии моды", лекция от Vogue Talents "Выход из тени", мастер-класс трендсеттера Mary Kаy "Румяна – основной продукт твоей косметички". На большом экране главного лобби можно было посмотреть фильмы финалистов Всероссийского фестиваля кино о моде BE IN OPEN. Первый всероссийский фестиваль fashion-фильмов прошел этим летом в 11 городах России и завершился показом в Париже.



Как и в прошлом году, гости Недели моды услышали живые выступления популярных артистов. Открыли Music Sets группа электронной музыки Cream Soda с хитами из альбома "Красиво", трип-рок-певица Линда и DJ SET: El Manuel (UMAKER).

ART FASHION by SHIBINA

Специальными гостями показа стали актриса Нонна Гришаева, пародист Константин Кожевников, актриса Мария Берсенева, танцор Ильдар Гайнутдинов, фотомодель Алиса Лисс, певица Виктория Пьер-Мари, а также Владимир, Маруся, Ника Левкины. Они вышли на подиум вместе с совсем юными моделями и моделями подростками. Мальчики и девочки не просто демонстрировали свои сказочные наряды, но и разыгрывали целые истории, взаимодействуя со зрителями. Показ проходил под звуки колокольчиков, напоминающих мелодию колыбельной. А звук часовых стрелок будто напоминал зрителям о приближении чуда. Красная и белая феи на высоких ходулях провожали моделей на подиум. Звезды и звездочки показа были одеты в фантазийные

черно-золотые наряды с лентами и пышной сеткой. Также на моделях были объемные шляпы, что усиливало ощущение волшебства.

GLOBAL TALENTS: HARRIET ECCLESTON (Великобритания)

MBFW Russia – первая Неделя моды в мире, которая собрала для дебютных показов дизайнеров со всего мира. С 30 марта по 3 апреля в ЦВЗ "Манеже" проходят показы выпускников иностранных институтов моды. Молодые дизайнеры приехали в Россию из Италии, Великобритании, Швейцарии, Перу, Латвии, Грузии и Бангладеш.

Молодой британский дизайнер Хэрриет Экклестон оказалась в Москве впервые. Она закончила Университет Нортумбрии и успела поработать с такими брендами, как Palmer//Harding, All Saints и Paul Smith. Ее одежда воплощает в себе высокое качество, классический крой и современный подход к традициям. В Россию дизайнер привезла дебютную коллекцию, которая вдохновлена предельно личной историей. Девушка разбирала фотографии семейного архива и ее поразили фотографии родственников, сделанные в начале XX века. Несколько поколений назад семья Хэрриет Экклестон владела магазином мужской одежды и имела собственное ателье. В коллекцию вошли дизайны, по крою умело переработанные из мужского гардероба. Рубашки, брюки и бабочки отсылают к классическому образу джентельмена. Однако благодаря свободной посадке на моделях, одежда выглядит уютно. Бирюза и шафран разбавляют белые рубашки с серой костюмной тканью. В коллекции есть авторский принт в виде вязки, который повторяется в виде объемных конструкций, например, как спинка жакета или даже целое полотно, из которого сделаны свитер и шорты. Global Talents проходит при поддержке glo. Проект Global Talents реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года.

Polina Lukianchenko

Дизайнер Полина Лукьянченко родилась на юге России, в Сочи. С детства она вдохновлялась таинственной природой, наблюдала за переменчивым морем и горными массивами. Поэтому в ДНК ее бренда – единение с природой, общение с ней, созидание и поиск общего пути. Также большое влияние на дизайнера оказала любовь к кино. Новые образы Полина Лукьянченко придумывает как режиссер – разрабатывает сценарий, характеры персонажей и философскую составляющую.

В новой коллекции дизайнер рассказала историю в духе минималистичного стим-панка. Главным цветом коллекции стал оттенок ржавчины: модели несли ржавые канистры вместо сумок, у них были пояса в виде цепей, на глазах – "ржавый" макияж. В этом мире, который оказался запечатленным на футболках с принтами заброшенных зданий и пустынных пейзажей, мужчины носят ножницы вместо подвески, пуховики в виде рыцарских лат и карманы с мини-аквариумами.

V I T U S E V I C H

Визитной карточкой бренда V I T U S E V I C H является эксклюзивная одежда из денима, сшитая и состаренная по собственной технологии. На площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia ателье V I T U S E V I C H представил коллекцию эксклюзивной джинсовой одежды Déjà-vu для детей и молодежи.

В новом сезоне бренд делает акцент на деним, индивидуальность и разнообразие натуральных тканей. Создавая новую коллекцию, дизайнер Бронислав Витусевич использовал образы из моды семидесятых, восьмидесятых и соединил их c последними мировыми тенденциями моды. Модели вышли на подиум с фонариками и показали комплекты одежды, сшитые из белого и классического синего денима.

KSENIASERAYA x MAD DAISY MOSCOW

Русская королева трикотажа Ксения Серая в новом сезоне искала вдохновение на своей собственной даче, где можно облагораживать огород, читать книги из домашней библиотеки и отдыхать душой. С первых секунд показа был определен солирующий принт – это стручок сладкого горошка, который является очень любопытным растением с точки зрения эстетики. Вытянутая изогнутая форма, вьющиеся усики и идеальная геометрия в плодах. Дизайнер присоединилась к модельерам эпохи модерна, которые обожествляли природу как действующую силу прогресса.

Первым образом на показе был удлиненный кардиган. Шерстяные нити переплетались баклажановым и аквамариновым оттенками, и данная гамма сохранялась на протяжении всего показа.

Для мужской половины моделей были предложены уютные кардиганы с приметами 70-х, которые легко могут быть накинуты летними вечерами на плечи избранницы. Многие вещи, например, свитера с трехмерной перфорацией оказались винтажными и обрели новую жизнь в современном гардеробе для отдыха. На фоне сдержанной гаммы выделялся демисезонный пуховик оттенка желтого одуванчика. Муаровый эффект на пижамных брюках создавала россыпь черно-серых прямоугольников, напоминающих небоскреб, которые отлично подойдут для вечера у костра с гитарой. Солнечные дни дизайнер рекомендует проводить в тренче, напоминающем закрытый парашют.

ALEXEY VOLEGOV

ALEXEY VOLEGOV обучался в европейском колледже "IIDC". Новая коллекция бренда называется "Шанхай" и посвящена именно этому городу контрастов, перерождения и новых ощущений. Начало показа – это яркий розовый цвет, звук приземления самолета – и все, теперь зритель в другом пространстве. Блестящие косухи, объемные плечи, отсылающие нас к самурайским костюмам, иероглифы, лакированная кожа трактуются как главные отличительные черты этой коллекции. Безусловно Алексей с пристрастием относится к поясам и корсетам: их в коллекции очень много. Из принтов, в основном, рептилия, которая удачно разбавляет графически отточенные образы и четкие цветовые решения: основными цветами коллекции являются желтый, розовый, черный, голубой. Закольцовывают показ снова модели в блестящих, сияющих объемных косухах необычного кроя, а затем опять загорается яркий розовый цвет.

KSENIA GERTS

Новая коллекция Ксении Герц идеально впишется в гардероб городского жителя и будет ему полезной. Мультифункциональные, трансформирующиеся, практичные и заметные вещи, несмотря на свою лаконичность и минималистичность, выглядят на моделях без макияжа органично и подчеркивают, а не глушат их индивидуальность. Кстати, коллекция сделана с применением новых технологий. В одежду вшиты чипы Verisium, которые несут информацию о продукте и марке, ее можно посмотреть в любой момент с помощью приложения в смартфоне. А обувь разработана в коллаборации с компанией "Юничел". Основные цвета коллекции – красный, белый, черный, бежевый, хаки. Отдана дань последним трендам: многослойности, колор-блоку и агендерности. Не обошлось и без накладных карманов и фастексов. Использованное несколько раз сочетание воротника-стойки с капюшоном только утверждает зрителя в идее, что одежда в первую очередь выполняет защитную функцию.

RED SEPTEMBER

Российский бренд RED SEPTEMBER ранее создавал мужскую одежду и аксессуары в диапазоне от прет-а-порте до лимитированных капсул. Дизайнер Ольга Васикова при создании коллекции обычно не использует понятия вдохновения, но в этот раз она транслировала свои впечатления от просмотра знаменитых советских фильмов "Девчата" и "Москва слезам не верит" в носибельный ассортимент базовых вещей, ориентируясь на эстетику прошлого столетия. Обыкновенный советский мальчик с винтажной открытки и упаковка тетра пак стали предметами, которые преобразили современную моду.

Прогрессивными элементами коллекции стали канадские смокинги с увеличенной грудной клеткой, декорированные разноцветными резинками. Этот предмет гардероба разнорабочих отличался вариацией оттенков от грязного голубого до шоколадного.

Тематика коллекции – дерзкий спорт-шик, где классические костюмные брюки успешно подружились с пуховиками, отделанными контрастной сеткой. Также в андрогинных образах просвечивала инфантильная женственность за счет сочетания белых носочков с босоножками.

По мнению Ольги, ее коллекция призвана успокаивать нервы и выражать свою индивидуальность посредством вещей разного характера.

SoWhat?

SoWhat? в новом сезоне спрашивают мироздание: "Какой должна быть уличная мода?". Предметы базового гардероба в стиле casual вроде худи с логоманией и спортивных кожаных брюк с лампасами призваны обеспечивать современную молодежь комфортом и придать уверенность в себе.

Показ открыл рыжеволосый юноша в базовом лонглсливе и брюках саруэл. На протяжении каждого выхода лидирующую позицию, обеспечивающую повседневные комплекты яркостью, занимал колор-блокинг, при этом цвета не выбивались из рамок умеренной яркости, они были слегка припыленные дымом мегаполиса.

Характерный аксессуар, который выполнял защитную функцию – это черная балаклава. Но даже в образе хулиганки прослеживаются манеры аристократки, когда из-под толстовки выглядывает викторианская блуза с воротником фрезой.

ELENA SOUPROUN

Название коллекции Quelle Beaute осень-зима 2019-2020, которая возрождает эстетику ушедшей эпохи и воскрешает дам в платьях с длинным шлейфом. Восклицательная фраза "Какая красота!" полностью соответствует плеяде вечерних нарядов с ноткой парижского шика. Елена Супрун продолжает традиции великого модельера Кристиана Диора, который в середине прошлого столетия взрастил женщину-цветок с подчеркнутой осиной талией и юбкой солнечного кроя, напоминающую бутон розы. Елена не стремится угодить поколению миллениалов, наоборот, она ориентирована на женщину, которая, несмотря на бытовые обстоятельства, хочет поражать мир своей красотой. Каждая единица коллекции имеет свою биографию и создана благодаря кропотливой многочасовой ручной работе, что приравнивает обыкновенное платье к произведению текстильного искусства. Черный и белый цвета разыгрывали на подиуме собственную колористическую драму, постепенно пропуская на свои просторы хаотично разбросанный каплевидный горох. В показе ELENA SOUPROUN приняли участие модели, которые поддерживают программу "Московское долголетие".

HOLY MHPI

Молодые дизайнеры из Московского художественно-промышленного института представили свои коллекции подряд – связующим звеном стали стилизованные видео и перекликающиеся идеи/акценты в коллекциях. Были представлены разные вариации на тему кожи: металлизированные варианты с сетчатыми разноцветными вставками, ирокезы на головах, портупеи. Агрессивность удачно сочеталась с нежностью, кружева – с грубыми тканями, классические формы – с непредсказуемыми интерпретациями. И если в начале показа все казалось преувеличенным и явно работающим на притяжение внимания – от ярких цветов до огромных клоунских воротников и бесформенных дутых курток-пуховиков до необработанных швов и идеального кроя костюмов с гильзами, удачно использованными в качестве фурнитуры – то финал этой большой коллекции оказался непредсказуемо женственным и цветочным. Показ завершился под песню Линды, известной не только нестандартным подходом к музыке, но и интересными сценическими образами.

21DOT12 THE Twenty One Twelve

Дизайнер Николай Прокофьев продолжает оттачивать мастерство создания костюма: классические варианты с интересной обработкой и стайлингом, возвращающим нас к родному и исконно русскому. Узоры, окаймляющие воротники рубашек и красующиеся на рукавах пиджаков, казалось бы, не могут сочетаться с металлическими вкраплениями, но смотрится это на удивление органично. Цветовая гамма варьируется от бежевого и кэмел до бордового и черного. Многослойные сочетания, вроде пальто, надетого поверх кожаной куртки, не нарушают общей классической тональности коллекции. К Древней Руси отсылают и аксессуары, представленные в коллекции: крупные серьги в форме литер, круглые подвески с характерными узорами – дизайнер обращается к истории и вписывает ее в контекст современных модных течений.