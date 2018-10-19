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Пресс-релизы

Ольга Бузова стала амбассадором Head & Shoulders Supreme в России

Фото: Пресс-служба
В рамках партнерства c брендом певица и телеведущая представляет премиальную коллекцию шампуней и бальзамов-ополаскивателей с аргановым маслом.
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Ольга Бузова по праву считается одной из самых ярких медиаперсон в России – ее называют королевой соцсетей и одной из самых востребованных российских инстаграм-селебрити. Сегодня она не просто девушка с обложки, а успешная self-made woman в списке топ-10 российских знаменитостей. Вдохновляя миллионы поклонников, своим примером она доказала, что никогда не поздно начать свой путь к мечте. Все, что вам нужно, — твердый характер и абсолютная уверенность в себе. И красивые волосы без перхоти – обязательный пункт в вашем меню привлекательности. Теперь Head & Shoulders и его новая посланница красоты Ольга Бузова готовы подарить уверенность в себе каждой российской девушке.

Ольга Бузова, новый амбассадор Head & Shoulders Supreme в России:

"Мне близка философия бренда Head & Shoulders, выстроенная вокруг уверенности в себе. На мой взгляд, это одно из ключевых качеств, необходимых для достижения успеха в любой сфере, и особенно для девушек. Без уверенности в себе женщине довольно сложно сохранить свою индивидуальность и реализовать свой потенциал. Каким бы потрясающим ни был ваш образ, как бы ярко ни сверкали бриллианты, весь блеск померкнет, если не поддерживать его своим внутренним сиянием и уверенностью. Волосы – неотъемлемая и очень важная часть моего имиджа, и от того, как они выглядят, часто зависит, как пройдет мой день. Я рада, что в рамках нашего сотрудничества с Head & Shoulders я стала лидером движения "Ты просто Supreme!" и смогу делиться своим опытом, вдохновляя других на достижение поставленных целей!".

Фото: Пресс-служба

В состав Head & Shoulders Supreme входит аргановое масло, которое ценится за свои восстанавливающие, увлажняющие и укрепляющие свойства. Бальзам-ополаскиватель усиливает действие шампуня благодаря содержанию мощного питательного комплекса, который защищает волосы и придает им гладкость. Восстанавливая естественную структуру волос, он направленно воздействует на поврежденные участки. Волосы становятся мягкими и блестящими, легко расчесываются и остаются увлажненными до 24 часов. В формуле Head & Shoulders Supreme сочетаются кондиционирующие компоненты и активный ингредиент Пироктон Оламин для глубокого увлажнения и борьбы с перхотью — такая революционная комбинация ингредиентов позволяет ухаживать одновременно и за волосами, и за кожей головы. В коллекцию входят средства для интенсивного увлажнения, деликатного восстановления и эффективного укрепления волос.

Елена Горожанина, коммерческий директор компании Procter & Gamble:

"Образ Ольги гармонично сочетается с идеей нашей новой кампании "Ты просто Supreme!". Ольга – воплощение уверенности в себе, человек, который много работает, не боится общественного мнения и упорно идет к своим целям. Меня, как и миллионы ее поклонников, восхищает целеустремленность Ольги, ее харизматичность, смелость, яркость, колоссальное трудолюбие и четкое попадание в тренд. При этом Оля сохраняет свою женственность и искренность, доказывая своим примером, что главное для успеха — оставаться собой и верить в свои силы".

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