Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2018" принимает заявки

Продолжается прием заявок на соискание Восьмой Ежегодной Премии в области инноваций "Время инноваций – 2018" – независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Среди основных номинаций Премии: "Новатор года"; "R&D Директор года"; "Инновационная программа года"; "Открытие года"; "Инновационный проект года"; "Социальная инновация года"; "Техническая инновация года"; "Инновационный продукт года"; "Лучший проект по внедрению инноваций"; "Лучший проект по популяризации инновационной деятельности"; "Малый инновационный проект года".

Из года в год Премия демонстрирует рост своего авторитета в деловых кругах. В числе Лауреатов Премии прошлых лет: ПАО "Ростелеком"; Asus; Компания "МегаФон"; "РЖД"; "РТИ"; Госкорпорация "Росатом"; "Интер РАО ЕЭС"; ПАО "МТС"; СУЭК"; Samsung; Холдинг ЕВРАЗ; "Аэрофлот – российские авиалинии"; Концерн "Вега"; DuPont; "Системный оператор единой энергетической системы"; Сбербанк России; ВТБ Арена парк; "Зарубежнефть"; "ОДК-САТУРН"; "Технопарк Санкт-Петербурга"; Faberlic; "Тойота Мотор"; "Единая электронная торговая площадка"; QIWI.

"В стремительно меняющемся мире оставаться "on the top" – задача не из легких, справиться с которой под силу компаниям с визионерским мышлением. Инновации – это индикатор прогрессивности бизнеса, и мы рады поощрить лучшие инновационные решения в сфере В2В и В2С", – подчеркивает значимость непрерывного развития бизнеса Исполнительный директор Премии "Время инноваций" Елена Хомутова.

Итоговое мероприятие Премии пройдет 6 – 7 декабря на лучшей площадке Красной Поляны - Sochi Marriott Krasnaya Polyana. В рамках торжественной части события состоится награждение Лауреатов Премии "Время инноваций – 2018", деловая часть мероприятия пройдет в формате Третьей Конференции "Инновации – к качественному экономическому росту", на которой компании – участники обсудят последние тренды в бизнесе и представят собственные кейсы. Одним из новшеств Премии станет организация нетворкинг-сессии в формате игры "Что? Где? Когда?" с двукратным обладателем "Хрустальной совы" и "Лучшим капитаном Клуба знатоков" Алексеем Блиновым.