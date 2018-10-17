В Москве объявят лауреатов Премии театрального сезона 2017-2018

22 октября 2018 года в 14.00 традиционно в Отеле Балчуг Кемпински состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей Церемонии Награждения Премией Станиславского, приуроченной к 155-летию со дня рождения. На пресс-конференции будут объявлены лауреаты Премии театрального сезона 2017-2018.

Международная Премия Станиславского – общественно-культурный и социальный проект, который проводится при поддержке Департамента Культуры г. Москвы в рамках программы "Культура Москвы". Она вручается с 1995 года и является одной из самых авторитетных и значимых международных культурных акций. Присуждается актерам, режиссерам, театральным педагогам и исследователям, а также организаторам театрального дела, композиторам, художникам-сценографам, драматургам за вклад в развитие отечественного и мирового театрального искусства.

Среди лауреатов Международной Премии Станиславского прошлых сезонов – Вячеслав Полунин, Чулпан Хаматова, Эймунтас Някрошюс (Литва), Джоржо Стреллер (Италия), Кэти Митчелл (Великобритания), Сэм Мендес (Великобритания), Олег Янковский, Евгений Миронов, Инна Чурикова, Сергей Маковецкий, Олег Басилашвили, Тадаси Судзуки (Япония), Петр Фоменко, Робер Лепаж (Канада), Тревор Нанн (Великобритания), Люк Персиваль (Бельгия), Кристиан Люпа (Польша), Данила Козловский и многие другие.

В этом году Церемония вручения состоится в ноябре, дата будет объявлена на пресс-конференции – и приурочена к 155-летию со дня рождения К. С. Станиславского.

"Мы убеждены, что эта дата – важное культурное событие в общественной жизни столицы и всей страны. Поскольку идеи К. С. Станиславского, его работа в театре и по сей день имеют мировое значение, Премия является престижной наградой для театральных деятелей во всем мире" – рассказывает Президент Международного Фонда К. С. Станиславского заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.