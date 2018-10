В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia

C 13 по 17 октября 2018 года в Москве пройдет Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 175 российских и зарубежных дизайнеров покажут новые коллекции одежды и аксессуаров.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia, ЦВЗ "Манеж": YASYA MINOCHKINA, IGOR GULYAEV, BELLA POTEMKINA, KETIone, Dokuchaeva, RomaUvarovDesign, 21DOT12, ARUT MSCW, NVIDIA x SNEZHANA.NYС и другие.

В этом сезоне в рамках основного расписания пройдут показы на отдельных площадках Alena Akhmadullina – Музей Москвы, ALEXANDER ARUTYUNOV – новая локация МВЦ "Музей моды", Гостиный двор.

FUTURUM MOSCOW, Музей Москвы: Lumiér Garson by Jean Rudoff, VOLCHOK, OTOCYON, HOVANSKIE, CITIZEN_A, ODOR, DARIA LUKASH, SETI, MARIA ILIYNISHNA, FactiveFace, Alkhanashvili, Be.Li.Ve, DINARA.MURASOVA., NOT TODAY, kruzhok, SVARKA, six one six. Также свою коллекцию покажет победитель совместного конкурса Futurum Moscow и VK Talants (программа по поддержке талантов социальной сети ВКонтакте) – Василиса Ветрова.

POP-UP SHOP, ЦВЗ "Манеж": six one six, ANGELA LE BOURGOISE, BRITANART, DOKUCHAEVA, FAKOSHIMA, I N T E L L I G E N T S I A , LALA LAGUNA, LEATHER LIKE WOOD, Lumiér Garson by Jean Rudoff, MAD DAISY, MARUSIA NIZOVTSOVA , MUUS Lena Maksimova, N1 JEWELRY, NEUROSES JEWELRY, NOEL CONCEPT, OriOri_Studio, OTOCYON, POPMOLLY, RANZEL.store, RARE, SCAPEGOAT_404, SNIFF, SPUNKY STUDIO, TAMTA SHINDELISHVILI, VARVARA ZENINA и другие.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОКАЗ:

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет специальный закрытый показ SLAVA ZAITSEV. Заслуженный дизайнер представит исторический проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, New Look.

КАК СМОТРЕТЬ:

Все показы с главного подиума страны будут доступны в формате прямой трансляции на сайте Vogue.ru.

Вход на показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia по аккредитации и пригласительным билетам.

Показы на отдельных площадках и закрытый показ SLAVA ZAITSEV только по пригласительным билетам.

POP-UP SHOP и FUTURUM MOSCOW – вход на площадку по бесплатному приглашению, которое можно скачать на официальных сайтах http://popupshop.ru/ и http://russianfashioncouncil.ru/futurummoscow.

ЧТО НОВОГО?

ГОСТЬ СЕЗОНА:

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, официальный партнер Mercedes-Benz Fashion Week Russia, организует коктейль в рамках Недели моды, специальной гостьей которого будет известная топ-модель Каролина Куркова, бренд-амбассадор IWC Schaffhausen. Посетители и гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia смогут познакомиться с Каролиной и даже сделать фото на память. Вход по пригласительным.

POP-UP SHOP:

Временный дизайнерский универмаг POP-UP SHOP будет работать с 13 по 16 октября в ЦВЗ "Манеж" на минус 2 этаже. 70 российских дизайнеров представят корнеры: одежда и аксессуары, платья, свитшоты, сумки, украшения. На POP-UP SHOP пройдут открытые лекции Игоря Андреева (экс-редактор Numero, основатель проекта Inside) и другие. Модные диджеи и музыкальные группы будут отвечать за атмосферу пространства POP-UP SHOP: MISHA HILLARY, ARUT MSCW, Zakharov Andrey, ABRAAM ft. MC KOSHKA, LILY, EBA, SSHOO DEEP IMAGE, SATTVA PROJECT, OS. Помимо этого, на POP-UP SHOP можно будет купить тематическую литературу в корнере "Республика". На POP-UP SHOP пройдет презентация нашумевшей во всем мире книги THIS IS NOT A F*CKING STREET STYLE BOOK и автограф-сессия автора Адама Катца Синдинга. Следите за расписанием на сайте http://popupshop.ru/.

Московская презентация This is Not a F*cking Street Style Book

Специальное мероприятие POP-UP SHOP и #MBFWRussia: известный фотограф Адам Катц Синдинг (Adam Katz Sinding) впервые в России эксклюзивно на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia презентует книгу "THIS IS NOT A F*CKING STREET STYLE BOOK". Презентация и автограф-сессия состоятся 14 октября, начало в 19:00. Доставка книг в Москву осуществлена компанией DHL.

Парфюмер:

Специальным гостем Mercedes-Benz Fashion Week Russia станет Кристоф Ладамиэль – известный парфюмер. Кристоф – автор знаменитых парфюмерных бестселлеров: Polo Blue for Men Ralph Lauren, Fierce Abercrombie & Fitch, а также ароматов для звезд мировой величины: Бейонсе, Хелены Кристенсен и известных брендов Tom Ford, Burberry, Michael Kors, Tommy Hilfiger и многих других. 15 октября в 22.30 пройдет презентация нового парфюма. Кристоф посвятил новый аромат Москве. После презентации парфюмер отыграет сет с известным российским музыкантом DJ Грув в формате сенсорной вечеринки, в которую будут интегрированы ароматы, созданные знаменитым парфюмером.

FUTURUM MOSCOW:

12 октября в Музее Москвы пройдет Futurum Moscow. Молодые московские дизайнеры, бренды и художники представят новые коллекции. Креативный формат показов и дизайнерский перфоманс соберут тысячи посетителей. В марте 2018 года Futurum Moscow посетили 10 000 человек.

КОГО СЛУШАТЬ?

Tesla Boy

13 октября группа Tesla Boy выступит на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Компания HARMAN станет техническим партнёром выступления группы. В рамках #MBFWRussia будет презентовано новое поколение флагмана линейки акустических систем – Harman Kardon Onyx Studio 5. Устройство стилизовано под модный аксессуар с текстильным покрытием и удобной ручкой для переноски. Новинка примет участие в показе дизайнера Ксении Серой 13 октября, а также будет демонстрироваться всем желающим в брендированной зоне Harman Kardon на протяжении #MBFWRussia.

Black Star Inc.

Скруджи, Натан и Миша Марвин выступят на сцене в главном лобби MBFW Russia сразу после показа Black Star Wear 15 октября.

Следите за обновлениями выступлений групп на POP-UP SHOP на нашем сайте http://popupshop.ru.

Социальная ответственность:

09.заРОЖДЕНИЕ моды

Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Минздравом России проведет социальную кампанию 09.заРОЖДЕНИЕ моды. 13 российских дизайнеров подготовили специальные луки для беременных моделей: IGOR GULYAEV, YASYA MINOCHKINA, OKSANA FEDOROVA, Julia Dalakian , ANGELA LE BOURGEOIS, MALINA FASHION, Lena Karnauhova, YULIAKOSYAK, YAKUBoWITCH, LiaGorg, ZABEGINA, Naira Arutyunian, MAD DAISY. Цель кампании – показать, что женщина, ожидающая ребенка, может выглядеть модно и стильно, а также раскрыть основные правила сохранения репродуктивного здоровья.

I-INCLUSIVE

15 октября в 16.00 состоится показ Mercedes-Benz Presents I-INCLUSIVE by Ksenia Bezuglova. Проект занимается созданием функциональной современной одежды и аксессуаров для людей с ограниченными возможностями.

Коллаборация VETEMENTS x DHL – впервые в России

На стенде DHL на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая пройдет в Москве с 13 по 17 октября, будут представлены предметы одежды из нашумевшей капсульной коллекции VETEMENTS x DHL. Среди них – сразу несколько красно-желтых предметов: брендированные поло, платья, бейсболки, носки и ставшие культовыми желтые футболки DHL.

Звездой автомобильного подиума Mercedes-Benz Fashion Week Russia станет новый седан C-Класса. Таким образом, бестселлер Mercedes-Benz впервые будет продемонстрирован российской публике. Спортивность в сочетании с эмоциональностью и интеллектом – так можно охарактеризовать новый C-Класс. Интерьер автомобиля отличается высоким уровнем исполнения и плавными формами, являясь новой интерпретацией идеи современной роскоши.

Новый С-Класс располагает самыми актуальными вспомогательными системами, оказывающими водителю поддержку в режиме кооперации с ним, и обеспечивает тем самым более высокий уровень активной безопасности, чем его предшественник.

Функция управления комфортом ENERGIZING интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле. Целенаправленно используя функции системы климат-контроля (включая ароматизацию салона) и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), а также влияющие на настроение световые и музыкальные эффекты, она даёт пользователю возможность настраивать уют в салоне под себя.

Новинкой является пакет "Мультиконтурные сиденья", функциями которого можно управлять с помощью мультимедийной системы.

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Futurum Moscow

12.10/ПЯТНИЦА

Музей Москвы

15:20 Sakina K.

15:40 VK Talents x Futurum Moscow

16:00 SETI

16:20 DARIA LUKASH

16:40 Daniil Kostyshin

17:00 MARIA ILIYNISHNA

17:20 FactiveFace

17:40 Alkhanashvili

18:00 Be.Li.Ve

18:20 DINARA.MURASOVA.

18:40 NOT TODAY

19:00 kruzhok

19:20 SVARKA

19:40 HOVANSKIE

20:00 OTOCYON

20:20 ODOR

20:40 CITIZEN_A

21:00 six one six

21:20 ВОЛЧОК / VOLCHOK

21:40 Lumiér Garson by Jean Rudoff

22:00 FAKBYFAK

13.10/СУББОТА

МАНЕЖ

15:00 ART FASHION by Надежда Шибина / ART FASHION by Nadezhda Shibina

16:00 Лаборатория моды Вячеслава Зайцева / Slava Zaitsev’s Fashion Laboratory

Катя Асламова / ASLAMOVA

Галина Бирюкова / KGB (KolyaGalyaBiryukovy)

Юлия Горгаева / LiaGorg

Екатерина Забегина / ZABEGINA

Василиса Полянская / Vasilisa Polyanskaya

17:00 MASHA KRAFT

18:00 KSENIASERAYA

19:00 Mercedes-Benz presents Elena Souprun

20:00 ORIENTAL FASHION SHOW

Hany Elbehairy

Zineb Jondy

Bouchra Filali Ksikes

Houda Benmlih

ID Maroc

21:00 21DOT12 | The Twenty One Twelve

21:30 PIROSMANI

22:00 AZ by Araksiya Zholobova

22:30 SPECIAL EVENT | Tesla Boy

14.10/ВОСКРЕСЕНЬЕ

МАНЕЖ

15:00 L’EREDE

16:00 ART FASHION by VERALETTA & TO BE BRIDE

17:00 YULIAKOSYAK

18:00 KFW presents

AYZA

UVENTA

MakhaAim

NOMAD homme

TAMTA SHINDELISHVILI

19:00 GOGA NIKABADZE (Грузия/Georgia)

20:00 Speranza Couture by Nadezda Yusupova

21:00 AKA NANITA (Грузия/Georgia)

21:30 Black Star Wear

22:00 special event | Black Star представляет: Скруджи, Натан, Миша Марвин

15.10/ПОНЕДЕЛЬНИК

МАНЕЖ

15:00 M.I.R.277

Naira Arutyunian

Veronika Kanashevich

Alexey Popov

Dace Zvirbule

Alexander Dundukov & Ksenia Islamova

16:00 Mercedes-Benz presents

i-inclusive by Ksenia Bezuglova

Mikhail Labakhua (Zaporojec)

Alexander Yurchenko (Skills)

Kian Gerowgan (Truespin)

Tanya Voroshilova

Sveta Kozinova & Mark Alex (Alex’s Family)

17:00 Lena Karnauhova

18:00 YAKUBoWITCH

19:00 Angela Le Bourgeois

20:00 BELLA POTEMKINA

21:00 Julia Dalakian

21:30 MALINA FASHION

22:00 ARUT MSCW

МУЗЕЙ МОСКВЫ

19:30 Alena Akhmadullina

Вход по пригласительным билетам / Admission by invitations

16.10/ВТОРНИК

МАНЕЖ

15:00 Fashion Time Designers

ANNA RAMAKAEVA

AnPer

BERESTA

Fashion.Love.Story.

16:00 CONTRFASHION

Димма и Тата-Полина Камма / Dimma & Tata-Polina Kamma

Дарья Федунова / Daria Fedunova

Ольга Чернощекова / Olga Chernoschekova

Николь Феллер-Джонсон / Nicole Feller-Johnson

17:00 NVIDIA x SNEZHANA.NYC

18:00 N.LEGENDA

19:00 OKSANA FEDOROVA

20:00 SLAVA ZAITSEV

Проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, "New Look" / Fashion Heritage: 1997 ‘Russian seasons in Paris’ collection dedicated to Christian Dior’s ‘New Look’

21:30 DOKUCHAEVA

22:00 KETIone

ГОСТИНЫЙ ДВОР

20:00 ALEXANDER ARUTYUNOV

Вход по пригласительным билетам / Admission by invitations

17.10/СРЕДА

МАНЕЖ

15:00 Британская высшая школа дизайна. Программа BA (Hons) Fashion / British Higher School of Art & Design. BA (Hons) Fashion

Велина Сукиасян / Velina Sukiasyan

Александра Петина / Alexandra Petina

Анна Арбузова / Anna Arbuzova

Александра Агибалова / Aleksandra Agibalova

Алла Авдиенко / Alla Avdienko

Хава Эльсиева / Hava Elsieva

Валентина Тугутова / Valentina Tugutova

Лианелла Аль-Наджи / Lianella Al-Nadzhi

Евгения Баркова / Evgenia Barkova

16:00 Британская высшая школа дизайна. Курс "Дизайн одежды" / British Higher School of Art & Design. Course "Fashion design"

Людмила Андреева / Liudmila Andreeva

Владимир Маклаков / Vladimir Maklakov

Елена Маменко / Elena Mamenko

Мария Гудкова / Maria Gudkova

Анастасия Кудрявцева / Anastasia Kudryavtseva

Мария Семилетова / Maria Semiletova

Светлана Сарян / Svetlana Saryan

Василиса Голубева / Vasilisa Golubeva

Надежда Ильина / Nadezhda Ilyina

Марина Денисова / Marina Denisova

17:00 POP-UP SHOP presents

SNIFF

7I7ITH

MAD DAISY MOSCOW

18:00 BÁKHTIN

19:00 RomaUvarovDesign

20:00 YASYA MINOCHKINA

21:00 IGOR GULYAEV

POP-UP SHOP

13–16.10/МАНЕЖ

-2 этаж

2LE

7I7ITH

КРАЙ / KRAY

НЕЧЕГОНАДЕТЬ / NECHEGONADET

AGASSY

Alchimia parfum

Alexander Gotsi

ANGELA LE BURGOISE

BEHERZTT

Black Star Wear

BRITANART

Christina Ryss

COREYAGI

DOKUCHAEVA

DreamWhite

EVERYWHITE

FAKOSHIMA

FISH UNIFORM

FOR COPINE

FREEDOMTAG

I N T E L L I G E N T S I A

IGOR YORK

KATY ANDREEVA

KATYA NOVIKOVSKAYA

KAVIAR

KOLOLEEVA HANDMADE

LA TREVI

LALA LAGUNA

LEATHER LIKE WOOD

LILIA FISHER

LITTLE DRAMA BY N&C

LONG RIVER

Lumiér Garson by Jean Rudoff

MAD DAISY

MARUSIA NIZOVTSOVA

MAXIM SHAROV

MOKUDODO

MORU

MUUS Lena Maksimova

N1 JEWELRY

NEUROSES JEWELRY

NOEL CONCEPT

OriOri_Studio

OTOCYON

PINUP

POPMOLLY

RANZEL.store

RARE

SCAPEGOAT_404

six one six

SNEZHANA.NYC

SNIFF

SPUNKI STUDIO

ST.FRIDAY SOCKS

TAMTA SHINDELISHVILI

TATIANA STROZZA

U BRAND

VARVARA ZENINA

VERONIKA KALNEUS

VOLCHOK

WHITE CROW

WOODSUN

Y2K

YULIAKOSYAK

ZA_ZA