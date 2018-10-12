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В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: пресс-служба
C 13 по 17 октября 2018 года в Москве пройдет Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 175 российских и зарубежных дизайнеров покажут новые коллекции одежды и аксессуаров.
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia, ЦВЗ "Манеж": YASYA MINOCHKINA, IGOR GULYAEV, BELLA POTEMKINA, KETIone, Dokuchaeva, RomaUvarovDesign, 21DOT12, ARUT MSCW, NVIDIA x SNEZHANA.NYС и другие.

В этом сезоне в рамках основного расписания пройдут показы на отдельных площадках Alena Akhmadullina – Музей Москвы, ALEXANDER ARUTYUNOV – новая локация МВЦ "Музей моды", Гостиный двор.

FUTURUM MOSCOW, Музей Москвы: Lumiér Garson by Jean Rudoff, VOLCHOK, OTOCYON, HOVANSKIE, CITIZEN_A, ODOR, DARIA LUKASH, SETI, MARIA ILIYNISHNA, FactiveFace, Alkhanashvili, Be.Li.Ve, DINARA.MURASOVA., NOT TODAY, kruzhok, SVARKA, six one six. Также свою коллекцию покажет победитель совместного конкурса Futurum Moscow и VK Talants (программа по поддержке талантов социальной сети ВКонтакте) – Василиса Ветрова.

POP-UP SHOP, ЦВЗ "Манеж": six one six, ANGELA LE BOURGOISE, BRITANART, DOKUCHAEVA, FAKOSHIMA, I N T E L L I G E N T S I A , LALA LAGUNA, LEATHER LIKE WOOD, Lumiér Garson by Jean Rudoff, MAD DAISY, MARUSIA NIZOVTSOVA , MUUS Lena Maksimova, N1 JEWELRY, NEUROSES JEWELRY, NOEL CONCEPT, OriOri_Studio, OTOCYON, POPMOLLY, RANZEL.store, RARE, SCAPEGOAT_404, SNIFF, SPUNKY STUDIO, TAMTA SHINDELISHVILI, VARVARA ZENINA и другие.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОКАЗ:

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет специальный закрытый показ SLAVA ZAITSEV. Заслуженный дизайнер представит исторический проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, New Look.

КАК СМОТРЕТЬ:

Все показы с главного подиума страны будут доступны в формате прямой трансляции на сайте Vogue.ru.

Вход на показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia по аккредитации и пригласительным билетам.

Показы на отдельных площадках и закрытый показ SLAVA ZAITSEV только по пригласительным билетам.

POP-UP SHOP и FUTURUM MOSCOW – вход на площадку по бесплатному приглашению, которое можно скачать на официальных сайтах http://popupshop.ru/ и http://russianfashioncouncil.ru/futurummoscow.

ЧТО НОВОГО?

ГОСТЬ СЕЗОНА:

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, официальный партнер Mercedes-Benz Fashion Week Russia, организует коктейль в рамках Недели моды, специальной гостьей которого будет известная топ-модель Каролина Куркова, бренд-амбассадор IWC Schaffhausen. Посетители и гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia смогут познакомиться с Каролиной и даже сделать фото на память. Вход по пригласительным.

POP-UP SHOP:

Временный дизайнерский универмаг POP-UP SHOP будет работать с 13 по 16 октября в ЦВЗ "Манеж" на минус 2 этаже. 70 российских дизайнеров представят корнеры: одежда и аксессуары, платья, свитшоты, сумки, украшения. На POP-UP SHOP пройдут открытые лекции Игоря Андреева (экс-редактор Numero, основатель проекта Inside) и другие. Модные диджеи и музыкальные группы будут отвечать за атмосферу пространства POP-UP SHOP: MISHA HILLARY, ARUT MSCW, Zakharov Andrey, ABRAAM ft. MC KOSHKA, LILY, EBA, SSHOO DEEP IMAGE, SATTVA PROJECT, OS. Помимо этого, на POP-UP SHOP можно будет купить тематическую литературу в корнере "Республика". На POP-UP SHOP пройдет презентация нашумевшей во всем мире книги THIS IS NOT A F*CKING STREET STYLE BOOK и автограф-сессия автора Адама Катца Синдинга. Следите за расписанием на сайте http://popupshop.ru/.

Московская презентация This is Not a F*cking Street Style Book

Специальное мероприятие POP-UP SHOP и #MBFWRussia: известный фотограф Адам Катц Синдинг (Adam Katz Sinding) впервые в России эксклюзивно на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia презентует книгу "THIS IS NOT A F*CKING STREET STYLE BOOK". Презентация и автограф-сессия состоятся 14 октября, начало в 19:00. Доставка книг в Москву осуществлена компанией DHL.

Парфюмер:

Специальным гостем Mercedes-Benz Fashion Week Russia станет Кристоф Ладамиэль – известный парфюмер. Кристоф – автор знаменитых парфюмерных бестселлеров: Polo Blue for Men Ralph Lauren, Fierce Abercrombie & Fitch, а также ароматов для звезд мировой величины: Бейонсе, Хелены Кристенсен и известных брендов Tom Ford, Burberry, Michael Kors, Tommy Hilfiger и многих других. 15 октября в 22.30 пройдет презентация нового парфюма. Кристоф посвятил новый аромат Москве. После презентации парфюмер отыграет сет с известным российским музыкантом  DJ Грув в формате сенсорной вечеринки, в которую будут интегрированы ароматы, созданные знаменитым парфюмером.

FUTURUM MOSCOW:

12 октября в Музее Москвы пройдет Futurum Moscow. Молодые московские дизайнеры, бренды и художники представят новые коллекции. Креативный формат показов и дизайнерский перфоманс соберут тысячи посетителей. В марте 2018 года Futurum Moscow посетили 10 000 человек.

КОГО СЛУШАТЬ?

Tesla Boy

13 октября группа Tesla Boy выступит на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Компания HARMAN станет техническим партнёром выступления группы. В рамках #MBFWRussia будет презентовано новое поколение флагмана линейки акустических систем – Harman Kardon Onyx Studio 5. Устройство стилизовано под модный аксессуар с текстильным покрытием и удобной ручкой для переноски. Новинка примет участие в показе дизайнера Ксении Серой 13 октября, а также будет демонстрироваться всем желающим в брендированной зоне Harman Kardon на протяжении #MBFWRussia.

Black Star Inc.

Скруджи, Натан и Миша Марвин выступят на сцене в главном лобби MBFW Russia сразу после показа Black Star Wear 15 октября.

Следите за обновлениями выступлений групп на POP-UP SHOP на нашем сайте http://popupshop.ru.

Социальная ответственность:

09.заРОЖДЕНИЕ моды

Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Минздравом России проведет социальную кампанию 09.заРОЖДЕНИЕ моды. 13 российских дизайнеров подготовили специальные луки для беременных моделей: IGOR GULYAEV, YASYA MINOCHKINA, OKSANA FEDOROVA, Julia Dalakian , ANGELA LE BOURGEOIS, MALINA FASHION, Lena Karnauhova, YULIAKOSYAK, YAKUBoWITCH, LiaGorg, ZABEGINA, Naira Arutyunian, MAD DAISY. Цель кампании –  показать, что женщина, ожидающая ребенка, может выглядеть модно и стильно, а также раскрыть основные правила сохранения репродуктивного здоровья.

I-INCLUSIVE

15 октября в 16.00 состоится показ Mercedes-Benz Presents I-INCLUSIVE by Ksenia Bezuglova. Проект занимается созданием функциональной современной одежды и аксессуаров для людей с ограниченными возможностями. 

 Коллаборация VETEMENTS x DHL – впервые в России

На стенде DHL на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая пройдет в Москве с 13 по 17 октября, будут представлены предметы одежды из нашумевшей капсульной коллекции VETEMENTS x DHL. Среди них – сразу несколько красно-желтых предметов: брендированные поло, платья, бейсболки, носки и ставшие культовыми желтые футболки DHL.

Звездой автомобильного подиума Mercedes-Benz Fashion Week Russia станет новый седан C-Класса. Таким образом, бестселлер Mercedes-Benz впервые будет продемонстрирован российской публике. Спортивность в сочетании с эмоциональностью и интеллектом – так можно охарактеризовать новый C-Класс. Интерьер автомобиля отличается высоким уровнем исполнения и плавными формами, являясь новой интерпретацией идеи современной роскоши.

Новый С-Класс располагает самыми актуальными вспомогательными системами, оказывающими водителю поддержку в режиме кооперации с ним, и обеспечивает тем самым более высокий уровень активной безопасности, чем его предшественник.

Функция управления комфортом ENERGIZING интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле. Целенаправленно используя функции системы климат-контроля (включая ароматизацию салона) и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), а также влияющие на настроение световые и музыкальные эффекты, она даёт пользователю возможность настраивать уют в салоне под себя.

Новинкой является пакет "Мультиконтурные сиденья", функциями которого можно управлять с помощью мультимедийной системы.

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Futurum Moscow

12.10/ПЯТНИЦА 

Музей Москвы

15:20            Sakina K.

15:40            VK Talents x Futurum Moscow

16:00            SETI

16:20            DARIA LUKASH

16:40            Daniil Kostyshin

17:00            MARIA ILIYNISHNA

17:20            FactiveFace

17:40            Alkhanashvili

18:00            Be.Li.Ve

18:20            DINARA.MURASOVA.

18:40            NOT TODAY

19:00            kruzhok

19:20            SVARKA

19:40            HOVANSKIE

20:00            OTOCYON

20:20            ODOR

20:40            CITIZEN_A

21:00            six one six

21:20            ВОЛЧОК / VOLCHOK

21:40            Lumiér Garson by Jean Rudoff

22:00            FAKBYFAK

13.10/СУББОТА 

МАНЕЖ 

15:00            ART FASHION by Надежда Шибина / ART FASHION by Nadezhda Shibina

16:00            Лаборатория моды Вячеслава Зайцева / Slava Zaitsev’s Fashion Laboratory
Катя Асламова / ASLAMOVA
Галина Бирюкова / KGB (KolyaGalyaBiryukovy)
Юлия Горгаева / LiaGorg
Екатерина Забегина / ZABEGINA
Василиса Полянская / Vasilisa Polyanskaya

17:00            MASHA KRAFT

18:00            KSENIASERAYA

19:00            Mercedes-Benz presents Elena Souprun

20:00            ORIENTAL FASHION SHOW
Hany Elbehairy
Zineb Jondy
Bouchra Filali Ksikes
Houda Benmlih
ID Maroc

21:00            21DOT12 | The Twenty One Twelve

21:30            PIROSMANI

22:00            AZ by Araksiya Zholobova

22:30            SPECIAL EVENT | Tesla Boy

14.10/ВОСКРЕСЕНЬЕ 

МАНЕЖ 

15:00            L’EREDE

16:00            ART FASHION by VERALETTA & TO BE BRIDE

17:00            YULIAKOSYAK

18:00            KFW presents
AYZA
UVENTA
MakhaAim
NOMAD homme
TAMTA SHINDELISHVILI

19:00            GOGA NIKABADZE (Грузия/Georgia)

20:00            Speranza Couture by Nadezda Yusupova

21:00            AKA NANITA (Грузия/Georgia)

21:30            Black Star Wear

22:00            special event | Black Star представляет: Скруджи, Натан, Миша Марвин

15.10/ПОНЕДЕЛЬНИК 

МАНЕЖ 

15:00            M.I.R.277
Naira Arutyunian
Veronika Kanashevich
Alexey Popov
Dace Zvirbule
Alexander Dundukov & Ksenia Islamova

16:00            Mercedes-Benz presents

i-inclusive by Ksenia Bezuglova
Mikhail Labakhua (Zaporojec)
Alexander Yurchenko (Skills)
Kian Gerowgan (Truespin)
Tanya Voroshilova
Sveta Kozinova & Mark Alex (Alex’s Family)

17:00            Lena Karnauhova

18:00            YAKUBoWITCH

19:00            Angela Le Bourgeois

20:00            BELLA POTEMKINA

21:00            Julia Dalakian

21:30            MALINA FASHION

22:00            ARUT MSCW

МУЗЕЙ МОСКВЫ 

19:30            Alena Akhmadullina
Вход по пригласительным билетам / Admission by invitations

16.10/ВТОРНИК 

МАНЕЖ 

15:00            Fashion Time Designers
ANNA RAMAKAEVA
AnPer
BERESTA
Fashion.Love.Story.

16:00            CONTRFASHION
Димма и Тата-Полина Камма / Dimma & Tata-Polina Kamma
Дарья Федунова / Daria Fedunova
Ольга Чернощекова / Olga Chernoschekova
Николь Феллер-Джонсон / Nicole Feller-Johnson

17:00            NVIDIA x SNEZHANA.NYC

18:00            N.LEGENDA

19:00            OKSANA FEDOROVA

20:00            SLAVA ZAITSEV
Проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, "New Look" / Fashion Heritage: 1997 ‘Russian seasons in Paris’ collection dedicated to Christian Dior’s ‘New Look’

21:30            DOKUCHAEVA

22:00            KETIone

ГОСТИНЫЙ ДВОР

20:00            ALEXANDER ARUTYUNOV
Вход по пригласительным билетам / Admission by invitations

17.10/СРЕДА 

МАНЕЖ 

15:00            Британская высшая школа дизайна. Программа BA (Hons) Fashion / British Higher School of Art & Design. BA (Hons) Fashion
Велина Сукиасян / Velina Sukiasyan
Александра Петина / Alexandra Petina
Анна Арбузова / Anna Arbuzova
Александра Агибалова / Aleksandra Agibalova
Алла Авдиенко / Alla Avdienko
Хава Эльсиева / Hava Elsieva
Валентина Тугутова / Valentina Tugutova
Лианелла Аль-Наджи / Lianella Al-Nadzhi
Евгения Баркова / Evgenia Barkova

16:00            Британская высшая школа дизайна. Курс "Дизайн одежды" / British Higher School of Art & Design. Course "Fashion design"
Людмила Андреева / Liudmila Andreeva
Владимир Маклаков / Vladimir Maklakov
Елена Маменко / Elena Mamenko
Мария Гудкова / Maria Gudkova
Анастасия Кудрявцева / Anastasia Kudryavtseva
Мария Семилетова / Maria Semiletova
Светлана Сарян / Svetlana Saryan
Василиса Голубева / Vasilisa Golubeva
Надежда Ильина / Nadezhda Ilyina
Марина Денисова / Marina Denisova

17:00            POP-UP SHOP presents
SNIFF
7I7ITH
MAD DAISY MOSCOW

18:00            BÁKHTIN

19:00            RomaUvarovDesign

20:00            YASYA MINOCHKINA

21:00            IGOR GULYAEV

POP-UP SHOP

13–16.10/МАНЕЖ 

-2 этаж 

2LE

7I7ITH

КРАЙ / KRAY

НЕЧЕГОНАДЕТЬ / NECHEGONADET

AGASSY

Alchimia parfum

Alexander Gotsi

ANGELA LE BURGOISE

BEHERZTT

Black Star Wear

BRITANART

Christina Ryss

COREYAGI

DOKUCHAEVA

DreamWhite

EVERYWHITE

FAKOSHIMA

FISH UNIFORM

FOR COPINE

FREEDOMTAG

I N T E L L I G E N T S I A

IGOR YORK

KATY ANDREEVA

KATYA NOVIKOVSKAYA

KAVIAR

KOLOLEEVA HANDMADE

LA TREVI

LALA LAGUNA

LEATHER LIKE WOOD

LILIA FISHER

LITTLE DRAMA BY N&C

LONG RIVER

Lumiér Garson by Jean Rudoff

MAD DAISY

MARUSIA NIZOVTSOVA

MAXIM SHAROV

MOKUDODO

MORU

MUUS Lena Maksimova

N1 JEWELRY

NEUROSES JEWELRY

NOEL CONCEPT

OriOri_Studio

OTOCYON

PINUP

POPMOLLY

RANZEL.store

RARE

SCAPEGOAT_404

six one six

SNEZHANA.NYC

SNIFF

SPUNKI STUDIO

ST.FRIDAY SOCKS

TAMTA SHINDELISHVILI

TATIANA STROZZA

U BRAND

VARVARA ZENINA

VERONIKA KALNEUS

VOLCHOK

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В Москве впервые выступит Миланский фортепианный квинтет имени Д. Верди

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ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 октября 2018
просмотры: 123

Премьера осени: ледовое шоу для всей семьи "Фиксики на льду. Большая игра"

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