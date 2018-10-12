В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Mercedes-Benz Fashion Week Russia, ЦВЗ "Манеж": YASYA MINOCHKINA, IGOR GULYAEV, BELLA POTEMKINA, KETIone, Dokuchaeva, RomaUvarovDesign, 21DOT12, ARUT MSCW, NVIDIA x SNEZHANA.NYС и другие.
В этом сезоне в рамках основного расписания пройдут показы на отдельных площадках Alena Akhmadullina – Музей Москвы, ALEXANDER ARUTYUNOV – новая локация МВЦ "Музей моды", Гостиный двор.
FUTURUM MOSCOW, Музей Москвы: Lumiér Garson by Jean Rudoff, VOLCHOK, OTOCYON, HOVANSKIE, CITIZEN_A, ODOR, DARIA LUKASH, SETI, MARIA ILIYNISHNA, FactiveFace, Alkhanashvili, Be.Li.Ve, DINARA.MURASOVA., NOT TODAY, kruzhok, SVARKA, six one six. Также свою коллекцию покажет победитель совместного конкурса Futurum Moscow и VK Talants (программа по поддержке талантов социальной сети ВКонтакте) – Василиса Ветрова.
POP-UP SHOP, ЦВЗ "Манеж": six one six, ANGELA LE BOURGOISE, BRITANART, DOKUCHAEVA, FAKOSHIMA, I N T E L L I G E N T S I A , LALA LAGUNA, LEATHER LIKE WOOD, Lumiér Garson by Jean Rudoff, MAD DAISY, MARUSIA NIZOVTSOVA , MUUS Lena Maksimova, N1 JEWELRY, NEUROSES JEWELRY, NOEL CONCEPT, OriOri_Studio, OTOCYON, POPMOLLY, RANZEL.store, RARE, SCAPEGOAT_404, SNIFF, SPUNKY STUDIO, TAMTA SHINDELISHVILI, VARVARA ZENINA и другие.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОКАЗ:
В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет специальный закрытый показ SLAVA ZAITSEV. Заслуженный дизайнер представит исторический проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, New Look.
КАК СМОТРЕТЬ:
Все показы с главного подиума страны будут доступны в формате прямой трансляции на сайте Vogue.ru.
Вход на показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia по аккредитации и пригласительным билетам.
Показы на отдельных площадках и закрытый показ SLAVA ZAITSEV только по пригласительным билетам.
POP-UP SHOP и FUTURUM MOSCOW – вход на площадку по бесплатному приглашению, которое можно скачать на официальных сайтах http://popupshop.ru/ и http://russianfashioncouncil.ru/futurummoscow.
ЧТО НОВОГО?
ГОСТЬ СЕЗОНА:
Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, официальный партнер Mercedes-Benz Fashion Week Russia, организует коктейль в рамках Недели моды, специальной гостьей которого будет известная топ-модель Каролина Куркова, бренд-амбассадор IWC Schaffhausen. Посетители и гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia смогут познакомиться с Каролиной и даже сделать фото на память. Вход по пригласительным.
POP-UP SHOP:
Временный дизайнерский универмаг POP-UP SHOP будет работать с 13 по 16 октября в ЦВЗ "Манеж" на минус 2 этаже. 70 российских дизайнеров представят корнеры: одежда и аксессуары, платья, свитшоты, сумки, украшения. На POP-UP SHOP пройдут открытые лекции Игоря Андреева (экс-редактор Numero, основатель проекта Inside) и другие. Модные диджеи и музыкальные группы будут отвечать за атмосферу пространства POP-UP SHOP: MISHA HILLARY, ARUT MSCW, Zakharov Andrey, ABRAAM ft. MC KOSHKA, LILY, EBA, SSHOO DEEP IMAGE, SATTVA PROJECT, OS. Помимо этого, на POP-UP SHOP можно будет купить тематическую литературу в корнере "Республика". На POP-UP SHOP пройдет презентация нашумевшей во всем мире книги THIS IS NOT A F*CKING STREET STYLE BOOK и автограф-сессия автора Адама Катца Синдинга. Следите за расписанием на сайте http://popupshop.ru/.
Московская презентация This is Not a F*cking Street Style Book
Специальное мероприятие POP-UP SHOP и #MBFWRussia: известный фотограф Адам Катц Синдинг (Adam Katz Sinding) впервые в России эксклюзивно на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia презентует книгу "THIS IS NOT A F*CKING STREET STYLE BOOK". Презентация и автограф-сессия состоятся 14 октября, начало в 19:00. Доставка книг в Москву осуществлена компанией DHL.
Парфюмер:
Специальным гостем Mercedes-Benz Fashion Week Russia станет Кристоф Ладамиэль – известный парфюмер. Кристоф – автор знаменитых парфюмерных бестселлеров: Polo Blue for Men Ralph Lauren, Fierce Abercrombie & Fitch, а также ароматов для звезд мировой величины: Бейонсе, Хелены Кристенсен и известных брендов Tom Ford, Burberry, Michael Kors, Tommy Hilfiger и многих других. 15 октября в 22.30 пройдет презентация нового парфюма. Кристоф посвятил новый аромат Москве. После презентации парфюмер отыграет сет с известным российским музыкантом DJ Грув в формате сенсорной вечеринки, в которую будут интегрированы ароматы, созданные знаменитым парфюмером.
FUTURUM MOSCOW:
12 октября в Музее Москвы пройдет Futurum Moscow. Молодые московские дизайнеры, бренды и художники представят новые коллекции. Креативный формат показов и дизайнерский перфоманс соберут тысячи посетителей. В марте 2018 года Futurum Moscow посетили 10 000 человек.
КОГО СЛУШАТЬ?
Tesla Boy
13 октября группа Tesla Boy выступит на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Компания HARMAN станет техническим партнёром выступления группы. В рамках #MBFWRussia будет презентовано новое поколение флагмана линейки акустических систем – Harman Kardon Onyx Studio 5. Устройство стилизовано под модный аксессуар с текстильным покрытием и удобной ручкой для переноски. Новинка примет участие в показе дизайнера Ксении Серой 13 октября, а также будет демонстрироваться всем желающим в брендированной зоне Harman Kardon на протяжении #MBFWRussia.
Black Star Inc.
Скруджи, Натан и Миша Марвин выступят на сцене в главном лобби MBFW Russia сразу после показа Black Star Wear 15 октября.
Следите за обновлениями выступлений групп на POP-UP SHOP на нашем сайте http://popupshop.ru.
Социальная ответственность:
09.заРОЖДЕНИЕ моды
Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Минздравом России проведет социальную кампанию 09.заРОЖДЕНИЕ моды. 13 российских дизайнеров подготовили специальные луки для беременных моделей: IGOR GULYAEV, YASYA MINOCHKINA, OKSANA FEDOROVA, Julia Dalakian , ANGELA LE BOURGEOIS, MALINA FASHION, Lena Karnauhova, YULIAKOSYAK, YAKUBoWITCH, LiaGorg, ZABEGINA, Naira Arutyunian, MAD DAISY. Цель кампании – показать, что женщина, ожидающая ребенка, может выглядеть модно и стильно, а также раскрыть основные правила сохранения репродуктивного здоровья.
I-INCLUSIVE
15 октября в 16.00 состоится показ Mercedes-Benz Presents I-INCLUSIVE by Ksenia Bezuglova. Проект занимается созданием функциональной современной одежды и аксессуаров для людей с ограниченными возможностями.
Коллаборация VETEMENTS x DHL – впервые в России
На стенде DHL на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая пройдет в Москве с 13 по 17 октября, будут представлены предметы одежды из нашумевшей капсульной коллекции VETEMENTS x DHL. Среди них – сразу несколько красно-желтых предметов: брендированные поло, платья, бейсболки, носки и ставшие культовыми желтые футболки DHL.
Звездой автомобильного подиума Mercedes-Benz Fashion Week Russia станет новый седан C-Класса. Таким образом, бестселлер Mercedes-Benz впервые будет продемонстрирован российской публике. Спортивность в сочетании с эмоциональностью и интеллектом – так можно охарактеризовать новый C-Класс. Интерьер автомобиля отличается высоким уровнем исполнения и плавными формами, являясь новой интерпретацией идеи современной роскоши.
Новый С-Класс располагает самыми актуальными вспомогательными системами, оказывающими водителю поддержку в режиме кооперации с ним, и обеспечивает тем самым более высокий уровень активной безопасности, чем его предшественник.
Функция управления комфортом ENERGIZING интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле. Целенаправленно используя функции системы климат-контроля (включая ароматизацию салона) и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), а также влияющие на настроение световые и музыкальные эффекты, она даёт пользователю возможность настраивать уют в салоне под себя.
Новинкой является пакет "Мультиконтурные сиденья", функциями которого можно управлять с помощью мультимедийной системы.
РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Futurum Moscow
12.10/ПЯТНИЦА
Музей Москвы
15:20 Sakina K.
15:40 VK Talents x Futurum Moscow
16:00 SETI
16:20 DARIA LUKASH
16:40 Daniil Kostyshin
17:00 MARIA ILIYNISHNA
17:20 FactiveFace
17:40 Alkhanashvili
18:00 Be.Li.Ve
18:20 DINARA.MURASOVA.
18:40 NOT TODAY
19:00 kruzhok
19:20 SVARKA
19:40 HOVANSKIE
20:00 OTOCYON
20:20 ODOR
20:40 CITIZEN_A
21:00 six one six
21:20 ВОЛЧОК / VOLCHOK
21:40 Lumiér Garson by Jean Rudoff
22:00 FAKBYFAK
13.10/СУББОТА
МАНЕЖ
15:00 ART FASHION by Надежда Шибина / ART FASHION by Nadezhda Shibina
16:00 Лаборатория моды Вячеслава Зайцева / Slava Zaitsev’s Fashion Laboratory
Катя Асламова / ASLAMOVA
Галина Бирюкова / KGB (KolyaGalyaBiryukovy)
Юлия Горгаева / LiaGorg
Екатерина Забегина / ZABEGINA
Василиса Полянская / Vasilisa Polyanskaya
17:00 MASHA KRAFT
18:00 KSENIASERAYA
19:00 Mercedes-Benz presents Elena Souprun
20:00 ORIENTAL
FASHION SHOW
Hany Elbehairy
Zineb Jondy
Bouchra Filali Ksikes
Houda Benmlih
ID Maroc
21:00 21DOT12 | The Twenty One Twelve
21:30 PIROSMANI
22:00 AZ by Araksiya Zholobova
22:30 SPECIAL EVENT | Tesla Boy
14.10/ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАНЕЖ
15:00 L’EREDE
16:00 ART FASHION by VERALETTA & TO BE BRIDE
17:00 YULIAKOSYAK
18:00 KFW
presents
AYZA
UVENTA
MakhaAim
NOMAD homme
TAMTA SHINDELISHVILI
19:00 GOGA NIKABADZE (Грузия/Georgia)
20:00 Speranza Couture by Nadezda Yusupova
21:00 AKA NANITA (Грузия/Georgia)
21:30 Black Star Wear
22:00 special event | Black Star представляет: Скруджи, Натан, Миша Марвин
15.10/ПОНЕДЕЛЬНИК
МАНЕЖ
15:00 M.I.R.277
Naira Arutyunian
Veronika Kanashevich
Alexey Popov
Dace Zvirbule
Alexander Dundukov & Ksenia Islamova
16:00 Mercedes-Benz presents
i-inclusive by
Ksenia Bezuglova
Mikhail Labakhua (Zaporojec)
Alexander Yurchenko (Skills)
Kian Gerowgan (Truespin)
Tanya Voroshilova
Sveta Kozinova & Mark Alex (Alex’s Family)
17:00 Lena Karnauhova
18:00 YAKUBoWITCH
19:00 Angela Le Bourgeois
20:00 BELLA POTEMKINA
21:00 Julia Dalakian
21:30 MALINA FASHION
22:00 ARUT MSCW
МУЗЕЙ МОСКВЫ
19:30 Alena
Akhmadullina
Вход по пригласительным билетам / Admission by invitations
16.10/ВТОРНИК
МАНЕЖ
15:00 Fashion
Time Designers
ANNA RAMAKAEVA
AnPer
BERESTA
Fashion.Love.Story.
16:00 CONTRFASHION
Димма и Тата-Полина Камма / Dimma & Tata-Polina Kamma
Дарья Федунова / Daria Fedunova
Ольга Чернощекова / Olga Chernoschekova
Николь Феллер-Джонсон / Nicole Feller-Johnson
17:00 NVIDIA x SNEZHANA.NYC
18:00 N.LEGENDA
19:00 OKSANA FEDOROVA
20:00 SLAVA
ZAITSEV
Проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, "New Look" / Fashion Heritage: 1997 ‘Russian seasons in Paris’ collection dedicated to Christian Dior’s ‘New Look’
21:30 DOKUCHAEVA
22:00 KETIone
ГОСТИНЫЙ ДВОР
20:00 ALEXANDER
ARUTYUNOV
Вход по пригласительным билетам / Admission by invitations
17.10/СРЕДА
МАНЕЖ
15:00 Британская
высшая школа дизайна. Программа BA (Hons) Fashion / British Higher School of Art
& Design. BA (Hons) Fashion
Велина Сукиасян / Velina Sukiasyan
Александра Петина / Alexandra Petina
Анна Арбузова / Anna Arbuzova
Александра Агибалова / Aleksandra Agibalova
Алла Авдиенко / Alla Avdienko
Хава Эльсиева / Hava Elsieva
Валентина Тугутова / Valentina Tugutova
Лианелла Аль-Наджи / Lianella Al-Nadzhi
Евгения Баркова / Evgenia Barkova
16:00 Британская высшая школа дизайна. Курс "Дизайн одежды" / British Higher
School of Art & Design. Course "Fashion design"
Людмила Андреева / Liudmila Andreeva
Владимир Маклаков / Vladimir Maklakov
Елена Маменко / Elena Mamenko
Мария Гудкова / Maria Gudkova
Анастасия Кудрявцева / Anastasia Kudryavtseva
Мария Семилетова / Maria Semiletova
Светлана Сарян / Svetlana Saryan
Василиса Голубева / Vasilisa Golubeva
Надежда Ильина / Nadezhda Ilyina
Марина Денисова / Marina Denisova
17:00 POP-UP
SHOP presents
SNIFF
7I7ITH
MAD DAISY MOSCOW
18:00 BÁKHTIN
19:00 RomaUvarovDesign
20:00 YASYA MINOCHKINA
21:00 IGOR GULYAEV
POP-UP SHOP
13–16.10/МАНЕЖ
-2 этаж
2LE
7I7ITH
КРАЙ / KRAY
НЕЧЕГОНАДЕТЬ / NECHEGONADET
AGASSY
Alchimia parfum
Alexander Gotsi
ANGELA LE BURGOISE
BEHERZTT
Black Star Wear
BRITANART
Christina Ryss
COREYAGI
DOKUCHAEVA
DreamWhite
EVERYWHITE
FAKOSHIMA
FISH UNIFORM
FOR COPINE
FREEDOMTAG
I N T E L L I G E N T S I A
IGOR YORK
KATY ANDREEVA
KATYA NOVIKOVSKAYA
KAVIAR
KOLOLEEVA HANDMADE
LA TREVI
LALA LAGUNA
LEATHER LIKE WOOD
LILIA FISHER
LITTLE DRAMA BY N&C
LONG RIVER
Lumiér Garson by Jean Rudoff
MAD DAISY
MARUSIA NIZOVTSOVA
MAXIM SHAROV
MOKUDODO
MORU
MUUS Lena Maksimova
N1 JEWELRY
NEUROSES JEWELRY
NOEL CONCEPT
OriOri_Studio
OTOCYON
PINUP
POPMOLLY
RANZEL.store
RARE
SCAPEGOAT_404
six one six
SNEZHANA.NYC
SNIFF
SPUNKI STUDIO
ST.FRIDAY SOCKS
TAMTA SHINDELISHVILI
TATIANA STROZZA
U BRAND
VARVARA ZENINA
VERONIKA KALNEUS
VOLCHOK
WHITE CROW
WOODSUN
Y2K
YULIAKOSYAK
ZA_ZA
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