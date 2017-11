В Москве состоялся первый Всероссийский форум и премия "Женщина имеет значение"

Премия "Женщина имеет значение", которая прошла 10 ноября в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park – это первое подобное мероприятие в нашей стране, организаторы которого всерьез занялись поиском и освещением перспективных проектов и практик, нацеленных на работу с женщинами, с их достижениями и стремлениями. Права женщин – настоящий тренд, который все чаще затрагивается в наше время. За последние 5-10 лет количество женщин занимающих руководящие должности в компаниях растут с каждым днем.

Как заявляет автор идеи Рудакова Анна: "Судя по составу участников – потенциал премии мы оцениваем как высокий, теперь эта премия будет проводиться ежегодно. В следующем году мы нацелены организовать премию с большим масштабом и для этой цели привлечь крупных международных партнеров. Тем более в условиях сложной политической ситуации тема поддержки женщин в разных странах является объединяющей".



В рамках премии прошел бизнес-форум, который состоял из 7 частей – каждой была посвящена тема: Права женщин, Семья VS Карьера, Международная секция: практики филантропии и гуманизма, Формирование образа современной женщины, Лучшие инициативы в поддержку женщин, Жизнь.Красота.Здоровье, а также стратегическая сессия от Ernst&Young. Модераторами стали: Екатерина Гордон, Вероника Пешкова (Опора России), Татьяна Минеева (Деловая Россия), Марина Починок (ПАО "Сбербанк"), Владимир Соловьев (ЭВРИКО), Ольга Булатова (EY). Спикерами Форума выступили Михаил Лабковский, Ольга Мягких, София Азизян, Виктория Крихели, Рыбакова Екатерина, Рудольф Разек, а также Ирина Бахтина, Ирина Кибина и другие.

Генеральным партнером мероприятия выступил АО "Инград". Партнером мероприятия стал Danone, генеральным информационным партнером – Cosmopolitan, партнером церемонии – ВТБ Арена парк, Fashion-партнером – Faberlic, Бьюти-партнером – GMT Clinic, карьерным партнером – Hays, стратегическим партнером – Комитет по развитию женского предпринимательства "Опора России", социальным партнером – Рыбаков Фонд, партнером форума -Медиапроект [Б]езопасность, при поддержке EY. Официальная площадка – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

В группе компаний "Инград", которая является одной из крупнейших инвестиционно-девелоперских компаний в столичном регионе, отметили: "Мнение женщины имеет определяющее значение при покупке такого важного семейного актива, как недвижимость. Это не пустые слова, а факт, который подтверждает многолетняя практика. Причем женщина задумывается не только о создании комфортных жилищных условий для семьи, но и об их постоянном улучшении, о покупке квартир подросшим детям. Поэтому мы рассматриваем женскую аудиторию как целевую, относимся к ней с большим уважением и с радостью поддержали форум".

Ольга Мягких, управляющий директор компании "Арена парк ивентс" заявила о том, что "форум продемонстрировал острую актуальность поднятых вопросов и тем. Проект "ВТБ Арена парк", являясь не просто местом на карте Москвы, а целой платформой для общения политиков, бизнесменов, людей спорта, искусства, образования, создающей совершенно новую культуру коммуникации, – способен дать ответ на многие из вопросов повестки данного форума".

Екатерина Гордон, правозащитник, журналист, учредитель компании "Гордон и Сыновья" выступила модератором деловой части "Права женщин: поиск вакцины от стереотипов" на Форуме. Она утверждает, что "в России наступает новое время умных инициативных готовых поддержать друг друга женщин. Этот форум яркое тому подтверждение. Информативный, хорошо организованный. Думаю это начало чудесной традиции. Уверена, настанут те времена, когда на высших должностях в нашей стране будут именно женщины".

Благовеста Каремова, директор по персоналу Danone Россия, делится своим жизненным опытом: "Я, как мама двоих детей, отлично понимаю, как непросто находить баланс между семьей и успешной карьерой. Опираясь на свой собственный опыт, я рекомендую всем женщинам для себя правильно проставить приоритеты и, при желании развития карьеры, быть готовыми находить гибкие решения. Как HR директор, могу сказать, в Danone для нас не имеет значения, кто наш сотрудник – мужчина или женщина. При планировании карьеры для наших функций мы всегда предлагаем разные опции: ротации в другие департаменты и бизнесы Danone, переезды в другие страны, гибкий рабочий график для женщин, выходящих из декрета. При должном уровне открытости с обеих сторон мы всегда находим удобные решения для наших коллег".

Заместитель генерального директора НПФ "БУДУЩЕЕ " Мария Калинкина отметила: "Наш фонд традиционно реализует подобные проекты в рамках развития социальной ответственности бизнеса. Мы выражаем благодарность Оргкомитету форума за высокую оценку и очень рады получить премию в категории "Развитие инфраструктуры и поддержка семьи, материнства и детства".

По завершению деловой части форума, состоялась Церемония награждения компаний, представивших лучшие проекты для женщин. В своем выступлении Сергей Рощупкин, Президент фитнес клубов ЗЕБРА, отметил: "Более 23-х лет мы строим фитнес-клубы, но буквально 2 года назад мы приняли решение строить центры йоги. Назвали их Анахата, что означает "сердечная чакра". На сегодняшний день у нас 10 центров йоги для женщин, которые по-своему уникальны, т.к. все эти центры имеют бассейны, а некоторые из них единственные в мире, где есть соляные пещеры для практик йоги".

Яна Марчук, руководитель отдела маркетинга и PR ФЕН DRY BAR, высоко оценила организацию торжественного вечера, добавив: "команда ФЕН DRY BAR была рада внести свой вклад в женское бизнес-сообщество, став партнером такой важной инициативы, как форум и премия "Женщина имеет значение". Наша команда осознает ответственность, когда к нам приходят женщины за безупречным образом, так как всем известен тот факт, что второго шанса произвести первое впечатление не будет".

В торжественной церемонии награждения ведущий вечера объявил компании, которые были признаны лучшими в 11 номинациях:

Home Credit Bank, "БАНК Уралсиб", McDonald`s, "Гордон и сыновья", "НЛМК", Pioneer, Amway, Philips, Hays, World Class, Nike, Burger King Russia, Google, Luxоft, "МТС", Danone, Novartis, Kimberly-Clark, "Рыбаков Фонд", "Гедеон Рихтер", "Проект W", Онлайн-проект Ляйсан Утяшевой и Павла Воли "Сила Воли", International Women’s Club, British American Tobacco, Mastercard, Государственная Третьяковская Галерея, Pirelli, Mercedes-Benz, AIZEL, Faberlic, АО "НПФ Согласие", Lady Mail.ru и другие.

Виктория Шубина, руководитель направления Триатлон сети фитнес-клубов World Class, считает, что есть разные способы понять и принять себя. "Мой вариант – через спорт. Регулярные сбалансированные нагрузки учат слушать и слышать свое тело, управлять им, принимать и адекватно реагировать на разные его состояния. Казалось бы, все так просто – вы ставите перед собой спортивную цель и планомерно ее достигаете, вкладывая свое время, силы, эмоции. Но магия триатлона в том, что в процессе тренировок вы учитесь грамотно управлять всеми своими ресурсами, планировать их и раскладывать на дистанции. А потом перекладываете этот навык на другие сферы вашей жизни и достигаете любых целей, притягивая к себе таких же успешных и уверенных в себе людей. Поэтому для меня это не просто спортивная команда – это большой и очень личный лайфкоуч-проект, в рамках которого я даю своим спортсменкам гораздо большее, чем подтянутая фигура",– утверждает Виктория.

А также лауреатами премии стали: федеральная сеть салонов маникюра и педикюра "Пальчики", РЕСПИС, Mi&Ko, “Зарцын, Янковский и партнеры”, "Варшавский и партнеры", АО "НПФ Согласие", Marvelous, НПФ "Будущее", проект "Насилию.нет", "Школа Феномен", AGE FREE FEST, "Академия частной жизни", образовательный центр "Гармония", город профессий для детей "КидБург", Анастасия Логинова, Бэбиблог – Рекламные Технологии, WomanBZ, "Интересный детский сад", "Клуб Любителей Каблуков", школа футбола Girl Power, Наталья Лебедева, Юлия Данилова, Fresh, директор "Академии частной жизни" Лариса Ренар, Telo`s Beauty, Fashion Collection, телеканал"Ю", Trend Spaсe, FinParty, Passion.ru, Teleprogramma.pro, телепрограмма "Перезагрузка", журнал Top Flight, Lion tattoostudio, Beauty Boutique, MOLECULE, Sayuri Cosmetics, Style Concierge, "Академия Моды и Стиля", благотворительный Фонд "Быть вместе".

Команда премии и форума "Женщина имеет значение" выражает особую благодарность партнерам мероприятия:LEBO coffee, Фен Dry Bar, Daviani Beauty and Spa, Pop Corn Studio, ресторан Tolstoy 23, RusseQuelle, Missberry,Happiness In Flowers, Casanova, интернет-магазин GEPUR, WaiTai, Any Trees, "Лангвей", "Против Правил", "Конфаэль", типография "Власта-принт", La Princesse Choco, Makeup.mirror.