Ребенок выпал из окна в Люберцах

Из окна квартиры на пятом этаже в подмосковных Люберцах выпал трехлетний ребенок, передает сайт "Подмосковье сегодня". Мальчик самостоятельно забрался на подоконник в тот момент, когда его мать отлучилась из квартиры чтобы выбросить мусор. Малыш выжил, его доставили в больницу. Врачи зафиксировали у него перелом руки, закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов.