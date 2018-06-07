В Красноярске в день прямой линии резко подешевел бензин

Нетипичную картину динамики цен на топливо смогли наблюдать жители Красноярска. За один день стоимость литра бензина опустилась сразу на 50 копеек, передает телеканал "360".
Примечательно, что произошло это в день прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос о стремительно дорожающем топливе интересовал граждан больше всего.
Общественность неоднозначно отнеслась к фото папарацци
Глава государства одернул чиновника
Артистка в истерике звала на помощь
Блондинка надеется своим примером вдохнуть надежду в души других больных