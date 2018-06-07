Путин поставил на место некультурного губернатора

Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии поправил губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Чиновник не стал называть по имени и отчеству дозвонившуюся в студию многодетную мать, поинтересовавшуюся вопросом выделения земли.

Женщина представилась Натальей Николаевной. Она заявила, что имеет троих детей. По ее словам, в 2010 году она встала в очередь на получение земли и была 739-й. Очередь стала меньше, но женщина все равно недоумевает и ждет получения участка.

"Мне 42 года. Еще десять лет я простою – мне уже будет 52. Годы идут, хотелось бы молодой пожить на этой земле", – сказала она и попросила президента поспособствовать решению проблемы.

Глава государства напомнил, что для получения участка нужно иметь четырех детей. Вместе с тем он подчеркнул: необходимо, чтобы многодетных семей становилось больше.

Владимир Путин адресовал вопрос губернатору Томской области Сергею Жвачкину. По его словам, в регионе есть программы, которые предусматривают преференции для многодетных семей. "Я обязательно лично встречусь с ней", – заявил чиновник. "С Натальей Николаевной", - поправил его глава государства.

Вопрос из Томска про землю.

Путин: странная постановка вопроса, когда для получения земли нужно иметь четырёх детей.



На связь выходит губернатор Томской области Жвачкин. Обещает лично встретиться с многодетной матерью, задавшей вопрос. pic.twitter.com/jlH3PIOuKE — #говоритмосква (@govoritmsk) 7 июня 2018 г.

Сегодняшняя прямая линия – первая для Владимира Путина после переизбрания в марте и 16-я с 2001 года. Он 11 раз проводил ее как глава государства, а также четыре раза на посту премьер-министра. Россияне спрашивают о ЖКХ, пенсии, здравоохранении, образовании, внешней политике. В этом году главе государства поступило около двух миллионов вопросов.

Последние несколько лет прямая линия длилась от 3 часов 40 минут до 3 часов 57 минут. Дольше всего – 4 часа и 47 минут – глава государства общался с гражданами в 2013 году. Владимир Путин ответил на несколько десятков вопросов.



