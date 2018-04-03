Безумные регионы: на заводе Абрамовича рабочего намотало на вал

Страшная трагедия в Кемерово Театральный скандал Ароновой Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
партнеры
Вторник 3 апреля
Лента новостей
21:18
Президентские соски: проигравшая выборы Собчак снялась в мокром купальнике
20:18
Киев в бешенстве от заявления болгар по Крыму
19:37
На Марию Аронову набросились из-за позорной выходки
19:33
Позор Лондона: в деле Скрипаля совершен прорыв
19:14
В Москве известный режиссер попал в реанимацию
19:07
Гнивший изнутри экс-президент Украины плюнул в душу полякам
18:59
Муж королевы Елизаветы II попал в больницу
18:53
Окруженный красотками Путин вызвал зависть у Эрдогана
18:44
Легшая под Караченцова балерина предъявила Малахову простыни
18:16
Как уволенный из-за трагедии Тулеев получил престижную должность
18:03
При столкновении поездов в метро пострадали два десятка человек
17:57
Путин договорился с Эрдоганом о ядерном проекте
17:50
Как переписывают нашу историю
17:30
Гузеева рассказала о закрытии "Давай поженимся!"
17:27
В Доме музыки пройдет юбилейный концерт Виктора Зинчука
17:23
Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука
17:18
Рапунцель заинтриговала фотографией новорожденной дочери
17:06
На бывшем пивзаводе открыли французский Salon
16:50
Академики вернут мозги в Россию
16:06
Бледанс в нежном платье поразила молодостью и красотой
16:04
Кот зарабатывает на жизнь шансоном
15:52
Ароновой стало плохо после пережитого кошмара
15:40
Деньги на похороны основателя "Театра.doc" собирают всем миром
15:13
Российский спорт наказали за новый допинг-скандал
15:02
Сын покаялся перед возмущенным народом за свой поступок с Табаковым
15:01
Пожилой поэт закрыл рукой промежность бесстыжей Волочковой
14:41
"Везде лучше, чем в Рашке": дочь миллиардера Бажаева родила первенца
14:32
Названа причина развития особо злостного рака
14:20
Барановская о связи с женатым футболистом: Мы теперь одна большая многодетная семья!
14:04
Премия BEST.RU 2017: началось голосование экспертного совета
13:53
Группа компаний "АРКС" приступила к отделке пешеходных переходов на Калужском шоссе
13:44
Малышеву рвут на куски из-за призыва убивать собак
13:42
Из крупного московского ТЦ эвакуировали 4,5 тысячи человек
13:38
В ЦДХ откроется "Детская площадка" Ирины Богушевской
13:35
Расставшаяся с мужем Лолита Милявская попала в психбольницу
13:32
"Поп пошел на дело": священник спел блатняк в ресторане (видео)
13:17
"Влюбленный Шекспир" станет самой ожидаемой премьерой сезона
13:13
Киевский прокурор осмелел и снял трусы в эфире ТВ
13:13
Тулеев получил высокую должность после отставки
13:08
Геолог шокировал заявлением о неизбежности конца света
13:00
Как будет работать метро в Москве на Пасху
12:56
Осужденный за растление детей известный актер: Чем дальше, тем жизнь моя вкуснее
12:50
Госдума готова ввести санкции в отношении Латвии
12:46
Бьорндален попрощался с биатлоном
12:36
Депутаты Госдумы будут работать допоздна
12:31
Звезда "Дома-2" сломала новый нос Владу Кадони
12:29
Роковая Анджелина Джоли рушит семью известного актера
12:26
Аронова и Шакуров из-за денег вляпались в грандиозный скандал
12:12
Горе-грабители перевернулись на угнанном автомобиле
12:04
Сбежавшая из России Собчак показала живот
12:00
Фондовые рынки страдают из-за нападок Трампа
12:00
Бесстыдник Ургант обнародовал список своих "любовников"
11:52
Трамп собрался использовать Путина в корыстных целях
11:50
Горячие фото самой дорогой проститутки
11:49
Рецепт творожной пасхи
11:47
Проигравший спор ученикам педагог поцеловал свинью в пятачок (видео)
11:44
Вот это переквалификация: футболист завершил спортивную карьеру и стал порноактером
11:28
В Москве пройдет форум Women Role Model
11:12
53-летняя Алена Апина ужаснула своим видом
11:12
Зачем подростки по всему миру втягивают презервативы в нос
11:02
Опустившаяся Цымбалюк-Романовская сцепилась с матерью-одиночкой
10:45
Семью Анны Нетребко с позором прогнали из театра
10:44
Как россияне будут отдыхать в майские праздники
10:43
Известную американскую актрису обвиняют в совращении подростка
10:37
В московской больнице пациента зарезали из-за слишком громких стонов
10:20
Студент сделал тостер из мертвого кролика (видео)
10:10
Ученые: Красное мясо грозит женщинам смертью
09:58
Самый сексуальный актер Голливуда развелся с женой-танцовщицей
09:47
Беременная Наргиз сильно ударилась из-за жестокого мужа
09:42
Все продумал: Обама построил тайный бункер на случай ядерной войны
09:23
Шарапову сняли с бойфрендом-красавчиком во время интима
09:17
Уехавшие в Лондон россияне массово скупают элитное жилье в Москве
09:05
Федор Бондарчук откровенно о болезни своей особенной дочери
08:59
Порошенко выбрал провальный момент для атаки на Путина
08:48
Умерший после боя боксер спас семь жизней
08:33
Российского телеведущего отправили в колонию за обман
08:31
Максакова показала новую семью на Украине
08:21
Юлия Скрипаль перед отравлением получила доступ к секретному банковскому счету
08:15
В московских аэропортах отменено более 20 рейсов
22:05
В театре "Ленком" объявлена угроза взрыва
21:56
Жизнь севшего за растление детей актера поразила роскошью
21:53
Сгорел на работе: ушла эпоха Амана Тулеева
21:45
47-летняя Меланья Трамп затмила юную падчерицу
21:27
При взрыве в Ереване пострадали россияне
21:19
Разведенка Энистон подобралась к Питту через дочку
21:15
Под Уфой машина вылетела с моста
21:09
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
20:56
На юге Москвы произошло страшное ДТП
20:50
В центре Еревана прогремел взрыв
20:35
Коммунисты обсудили с Медведевым проблемы аграриев
20:27
В московском метро произошел сбой
20:16
"Новичок", гречка, сарафан и балалайка: танцы вокруг умирающего Скрипаля
20:06
Рапунцель из "Дома-2" прокляли после родов
19:55
Фигуристая дочь Лолиты восхитила ярким номером (видео)
19:41
"Единая Россия" начала подготовку к праймериз
19:38
"Тоненький ремень": Рудковская оправдалась за розги для сына
19:31
В Индии нашли труп российского туриста
19:17
Малахов поставил точку в скандале с внебрачной дочерью Серова
19:11
Опасный пикник воронежских экстремалов на льдине попал на видео
18:58
В Сочи загорелась многоэтажка
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Стриженова набросилась на обидчиков Цымбалюк-Романовской
Сбежавшая из России Собчак показала живот
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Малышеву рвут на куски из-за призыва убивать собак
53-летняя Алена Апина ужаснула своим видом
Регионы

Безумные регионы: на заводе Абрамовича рабочего намотало на вал

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Знаки отличия для заключенных в Удмуртии, визит к мумии в Омске и нашествие оленей на трассу Надым – Салехард. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
прочитано 701 раз

"Пластиковая" водка появилась в Приморском крае. Во всяком случае, в этом убеждены дальневосточные специалисты по народному продукту. Встревоженные слухами о том, что китайский рис в магазинах изготавливается из пластика, они  решили присмотреться повнимательнее и к "жидкому хлебу". О результатах эксперимента рассказал житель Владивостока. По его словам, сомнения в аутентичности продукта появились уже после четвертой бутылки. Тогда дегустаторы решили изменить условия испытаний – и подожгли водку. По словам экспериментаторов, горела жидкость слишком ярко – так что, скорее всего, все же синтетика, пишет Newizv.ru.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: в Санкт-Петербурге обнаружена мумия с пакетом на голове

Безумные регионы: В Новосибирской области запретили лаять по ночам

Год условно получила жительница Чертковского района Ростовской области. Суд установил, что с 2016 по 2017 годы женщина заставляла детей выпрашивать деньги у прохожих. "Это негативно сказалось на нравственном и психическом развитии несовершеннолетних", приводит сообщение прокуратуры  Rostovgazeta.ru.

В центре Казани мужчина попытался перейти Булак по канату. Видео выложили пользователи социальных сетей.  

На видеозаписи видно, что канатоходец использует страховку. В какой-то момент он не смог удержать равновесие и упал, передает Inkazan.ru.

Друзей надо навещать чаще. Только в конце марта собрался в гости к односельчанину, которого не видел с декабря прошлого года, житель села Комсомольское Шербакульского района. Подойдя к дому, мужчина увидел в окне странный силуэт и вызвал полицию.  Высадив дверь, они обнаружили мумифицированный труп 57-летнего хозяина дома. По данным экспертизы, мужчина скончался примерно 3-4 недели назад, следы насильственной смерти отсутствуют. Погибший больше 10 лет жил один и любил выпивать в одиночестве, пишет "Город55".

Знаками отличия награждены заключенные в исправительной колонии №6 в Удмуртии. Им предоставили возможность сдать нормативы ГТО. Желание пройти испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость высказали десять осужденных. Принимать комплекс в колонию выехала специальная комиссия. Пройти первый этап удалось всем участникам. Следующее испытание назначено на июнь, сообщает Udm-info.ru.

Рабочего предприятия ЕВРАЗ НТМК намотало на механизм вала в колесобандажном цехе. По официальной информации, в результате происшествия на металлургическом комбинате Романа Абрамовича сотрудник отделался травмой плеча. Как рассказывают свидетели, если бы они не услышали крик и не остановили машины, конец был бы трагичным, передает TagilCity.ru.

 13 населенных пунктов попали в зону затопления в Еланском районе Волгоградской области. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, на данный момент подтопленными оказались 2166 придомовых территорий в 18 населенных пунктов, в которых проживает 4512 человек, в том числе 670 детей. Вода залила 168 домовладений, отмечает портал Novostivolgograda.ru.

Сотни оленей блокировали автомобильную трассу Надым – Салехард. Очевидцы засняли на камеру целое стадо, которое неожиданно появилось на дороге

Несколько сотен животных обошли автомобиль очевидцев и ушли в лес. Комментаторы видео в соцсетях пояснили, что подобное на Ямале встречается часто. Ситуация намного опаснее, когда подобное происходит в городе, сообщает Nashgorod.ru.

Жительница Уфы сможет получить компенсацию и пройти реабилитацию. 3 апреля Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию клиники БГМУ, представители которой пытались опротестовать решение Октябрьского районного суда Уфы. Судьи ранее приняли решение о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда в сумме 4 миллиона рублей. Еще  410 тысяч рублей медики должны были выплатить в пользу молодой матери Лианы Самигуллиной за потерю трудоспособности. Женщина стала инвалидом в результате действий врачей в 2013 году. Во время операции кесарева сечения ей сделали укол в позвоночник, который оказался роковым. После него Лиана оказалась парализована и больше не смогла ходить, напоминает Mkset.ru

Эпидемический порог заболеваемости респираторными инфекциями в Нижнем Новгороде превышен на 30%, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы гриппа А и В. На последней неделе отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями среди взрослого населения. По данным на 3 апреля, полностью приостановлен учебный процесс во многих  дошкольных и общеобразовательных учреждениях области, сообщает Newsnn.ru. 

Автор: Андрей Евлампиев3 апреля 2018, 19:40

комментарии

Политика

Тулеев получил высокую должность после отставки
Трамп собрался использовать Путина в корыстных целях
Порошенко выбрал провальный момент для атаки на Путина
Отец убитого Литвиненко объяснил "секретность" дела Скрипаля

Шоу-бизнес

Ароновой стало плохо после пережитого кошмара
Пожилой поэт закрыл рукой промежность бесстыжей Волочковой
Барановская о связи с женатым футболистом: Мы теперь одна большая многодетная семья!
Расставшаяся с мужем Лолита Милявская попала в психбольницу

Проишествия

Мужчина пытался исправить сексуальную ориентацию сына-аутиста изнасилованием
Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля

Lifestyle

Сын покаялся перед возмущенным народом за свой поступок с Табаковым
Найден способ воскресить Мэрилин Монро
Борис Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Сын заменил Табакова на важной должности
Шоу-бизнес

Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

В Сети появились интимные фотографии артиста и пианистки
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук откровенно о болезни своей особенной дочери

Режиссер признался, что мечтает пробежать с ней по полю
Шоу-бизнес

Сбежавшая из России Собчак показала живот

Телеведущая отправилась восстанавливать душевные силы
Шоу-бизнес

Барановская о связи с женатым футболистом: Мы теперь одна большая многодетная семья!

Телеведущая дала откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель
Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля 2018 года
Любовный гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Горячие фото самой дорогой проститутки
Ослепительная Высоцкая почтила память погибших в ТЦ "Зимняя вишня"
Студент-русалка покоряет мир
Наследница экс-президента стала самой горячей болельщицей

Спорт

Вот это переквалификация: футболист завершил спортивную карьеру и стал порноактером
Шарапову сняли с бойфрендом-красавчиком во время интима
Умерший после боя боксер спас семь жизней
Маленькая Загитова откровенно рассказала о любимом мужчине

Регионы

Опубликовано видео первых секунд пожара в Кемерово
Спасатели обманули матерей запертых в "Зимней вишне" школьников
Россиянка задушила любовника шнурком во время секса
Опасный пикник воронежских экстремалов на льдине попал на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru