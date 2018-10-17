В Волгограде пропала осужденная за наркотики девушка

На западе Волгограда 16-летняя девушка ушла из дома и пропала. В этой истории всплыла любопытная деталь.
В день исчезновения подростку должны были вынести меру пресечения по статье Уголовного Кодекса за "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Правоохранители не исключают, что родственники злоумышленницы попросту прячут ее от следствия, передает novostivolgograda.ru.
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